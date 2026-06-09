VRELA LETNJA PROGNOZA: Veliki seksi horoskop za naredni period! Kome se vraća bivši u krevet, a ko će doživeti divlju avanturu na plaži?

Stiglo je vreme kada temperature divljaju, ali astrološki aspekti garantuju da će u spavaćim sobama (i na nekim skrivenim mestima) biti još vrelije! Položaj Marsa i Venere donosi neviđeni talas strasti, oslobađanje fantazija, ali i ozbiljne drame u narednim nedeljama.

Saznajte u koju grupu spada vaš znak i šta vas čeka pod čaršavima!

DIVLJA AVANTURA I EKSPERIMENTI: Oni ruše sve kočnice



Ovan

Za vas u narednom periodu ne postoje granice! Pucate od seksualne energije i bićete neverovatno dominantni. Ako ste u vezi, partner će morati da se drži čvrsto jer donosite gomilu novih, smelih ideja i neobičnih lokacija. Slobodni Ovnovi će doživeti filmsku, divlju aferu sa osobom koju su tek upoznali – strast će eksplodirati na prvi pogled.

Lav

Kraljevi drame i zavođenja dolaze na svoje. Naredni period za vas je u znaku čistog hedonizma. Želite pažnju, igru svetlosti, komplimente i maratonski seks u kojem ste vi glavna zvezda. Ako ste slobodni, vaš magnetizam je toliko jak da ćete bukvalno moći da birate koga želite u svom krevetu. Očekuje vas nezaboravna letnja avantura na putovanju.

Škorpija

Zaboravite na romantiku – kod vas je u pitanju čista, sirova strast i intenzitet. Naredne nedelje oslobađaju vaše najskrivenije fantazije. Bićete skloni eksperimentisanju, igricama moći i rušenju svih tabua. Ako imate partnera koji je spreman da vas prati, očekuju vas najvrelije noći u životu. Slobodne Škorpije ulaze u magnetski privlačan, tajni odnos.

Strelac

Za vas je seks igra i avantura, a naredni period donosi savršene uslove za to. Seks na otvorenom, skrivene plaže, zadnje sedište automobila ili hotelska soba u stranom gradu – sve opcije su na stolu. Volite spontanost, pa će vas najviše uzbuditi neko ko je jednako otkačen i spreman na rizik kao i vi.

POVRATAK BIVŠIH I ZABRANJENA ZONA: Sprema se opasan potres

Blizanci

Retrogradni uticaji na vaš znak donose ozbiljan emotivno-seksualni rolerkoster. Telefon će vam se usijati od poruka iz prošlosti, a nostalgične misli mogle bi da vas odvedu pravo u krevet bivšeg partnera. Seks će biti fenomenalan, ali pazite da se nakon toga ne probudite sa starim emotivnim problemima i glavoboljom.

Vaga

Vi ste u narednom periodu u "zabranjenoj zoni". Privlačiće vas zabranjeno voće – zauzete osobe, flert na ivici incidenta ili afere koje morate strogo da krijete od javnosti. Adrenalin koji donosi tajnovitost biće vaš najveći afrodizijak. Samo pazite da se previše ne zaigrate, jer se tajne ovog leta lako otkrivaju.

Vodolija

Kod vas će linija između prijateljstva i čistog seksa postati potpuno nevidljiva. Iznenadna privlačnost prema osobi koju dugo poznajete i smatrate drugom pretvoriće se u vrelu, neprospavanu noć. Hemija će biti iznenađujuće jaka, ali će vas nakon toga mučiti pitanje: "Šta ćemo sad?".

Ribe

Vaša mašta radi u tri smene, a u narednom periodu ćete biti skloni tome da idealizujete osobu koja je dobra samo za jedno – za krevet. Prepustićete se strastima sa nekim sa kim nemate nikakvu budućnost, ali će hemija biti toliko jaka da nećete moći da kažete "ne". Uživajte u trenutku, ali čuvajte srce.

EMOTIVNI ZEMLJOTRES I NEŽNOST: Strast sa dubokim osećanjima

Bik

Za vas je seks neodvojiv od čistog uživanja u svim čulima. Naredni period vam donosi dugačke, senzualne noći sa mnogo predigre, masaže, mirišljavih ulja i vrhunske hrane pre kreveta. Zauzeti Bikovi će učvrstiti odnos sa partnerom kroz neverovatnu bliskost, dok slobodni traže nekoga ko zna šta radi i nigde ne žuri.

Rak

Vaš libido je direktno povezan sa emocijama, a naredne nedelje donose buđenje neverovatne strasti u stabilnim vezama. Očekujte duboko povezivanje, romantične noći uz sveće i seks koji leči sve prethodne nesuglasice. Slobodni Rakovi će kroz naizgled neobavezan flert shvatiti da su pronašli nekoga ko ih privlači i telom i dušom.

Devica

Možda delujete rezervisano, ali u narednom periodu iza zatvorenih vrata skidate sve maske. Partner će biti šokiran vašom inicijativom i opuštenošću. Fokusiraćete se na tehničko savršenstvo, ali i na ispunjavanje želja voljenoj osobi. Očekuje vas period u kojem ćete kroz seks doživeti potpuno oslobađanje od stresa.

Jarac

Vi ste poznati po izdržljivosti, a naredni period će to samo potvrditi. Kada se svetla ugase, pokazujete svoju divlju stranu koju ne vidi svako. Zauzeti Jarčevi će preuzeti apsolutnu kontrolu u spavaćoj sobi, što će partnera potpuno zaludeti. Slobodni pripadnici znaka nailaze na osobu koja će uspeti da probudi njihovu pritajenu strast.

Autor: D.S.