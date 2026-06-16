STIŽE IM FINANSIJSKI KOLAPS KRAJEM MESECA: Ova tri znaka neka se spreme za ozbiljan udar po džepu!

Kraj juna 2026. godine mnogima neće ostati u lepom sećanju, posebno kada su finansije u pitanju. Dok su se neki nadali mirnom završetku meseca, zvezde kažu drugačije – tri horoskopska znaka naći će se u "crvenom", a dugovi i neplaćeni računi stižu na naplatu brže nego što su očekivali.

Blizanci: Ne igrajte se vatrom

Blizanci su predugo "gurali glavu u pesak" i ignorisali upozorenja, a sada je stigao trenutak istine. Impulsivna kupovina i nagomilani dugovi prete da potpuno unište budžet, a retrogradni Merkur u napetom aspektu sa Saturnom donosi neprijatne razgovore o novcu koji se više ne mogu odlagati.

Vaga: Prazna obećanja skupo koštaju

Vage će krajem juna osetiti gorak ukus razočaranja. Ako ste se oslanjali na tuđa obećanja i očekivali pomoć, spremite se za hladan tuš – dogovori pucaju, a isplate kasne. Dodatni udarac zadaće vam neplanirani troškovi vezani za kuću i porodicu, pa je krajnje vreme da prestanete da trošite novac koji niste zaradili.

Ribe: Emocije vas vode u propast

Ribe su se kockale sa novcem, vodeći se emocijama umesto razumom, a ceh će morati da plate krajem meseca. Računi se ne mogu platiti dobrim namerama, a aspekt Merkura u Raku sa Saturnom donosi surovo suočavanje sa stanjem na bankovnom računu. Vreme je za brutalnu iskrenost – priznajte sebi koliko dugujete i prestanite sa rizičnim ulaganjima.

Autor: D.S.