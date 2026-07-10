VIKEND HOROSKOP (10. 7. – 12. 7. 2026): Blizanci dobijaju novu priliku, Vagama se menja ljubavna situacija

Pred nama je novi vikend, a zvezde su pripremile pregršt saveta za sve horoskopske znakove. Dok neki treba da fokusiraju energiju na posao, drugima je ovo idealno vreme za ljubav i opuštanje.
Ovan
Posao: Završite sve važne zadatke do petka popodne kako biste izbegli stres. U nedelju uveče očekujte zanimljivu poslovnu ponudu.
Ljubav: Vikend donosi talas strasti. Samci bi mogli da dobiju poruku od bivše ljubavi, dok će zauzeti uživati u dinamičnom izletu.
Zdravlje: Energija je na vrhuncu. Pripazite na manje povrede glave i zaštitite se od sunca.
Bik
Posao: Fokusirajte se na finansijsku stabilnost. Strpljenje prema kolegama koji kasne biće nagrađeno do kraja meseca.
Ljubav: Vikend u znaku hedonizma. Večera u dvoje produbiće vezu, a slobodni Bikovi mogli bi da upoznaju osobu koja deli njihove životne poglede.
Zdravlje: Moguća je napetost u vratu i ramenima. Masaža će biti spas, a izbegavajte tešku hranu.
Blizanci
Posao: Vaša komunikativnost rešava nesporazume. Jedna informacija putem mejla mogla bi da vas podstakne na promenu planova.
Ljubav: Očekuje vas mnogo flerta. Kratak izlet s partnerom doneće osveženje, a samcima hobi može doneti novo poznanstvo.
Zdravlje: Višak energije utiče na san. Šetnja pored vode i vežbe disanja pomoći će vam da pronađete mir.
Rak
Posao: Verujte svojoj intuiciji kod novih saradnika. Rad od kuće doneće vam preko potreban mir i osećaj postignuća.
Ljubav: Emotivna povezanost je na vrhuncu. Iskren razgovor pored mora pomoći će vam da rešite staru nedoumicu.
Zdravlje: Osetljiv probavni sistem traži laganiju ishranu. Boravak pored vode "čisti" od negativne energije.
Lav
Posao: Bićete u centru pažnje. Vaš trud napokon donosi bonuse ili priznanja, ali pazite da ne budete previše dominantni.
Ljubav: Vikend je vrlo dramatičan i romantičan. Partner će vas iznenaditi gestom, a vi ćete biti zvezda svakog izlaska.
Zdravlje: Pripazite na držanje i bolove u leđima. Ne zaboravite zaštitni faktor dok uživate na suncu.
Devica
Posao: Vaš analitički pristup uočiće greške koje su drugi prevideli. Organizacija stola doneće vam osećaj kontrole.
Ljubav: Intimni trenuci kod kuće vredniji su od izlazaka. Partneru pružite malo više slobode umesto analiziranja svake njegove reči.
Zdravlje: Uključite probiotike u ishranu. Pospremanje doma za vas deluje kao meditacija.
Vaga
Posao: Diplomatija vas spasava iz neprijatnih situacija. Pregovori o povišici mogli bi da završe uspešnije nego što ste očekivali.
Ljubav: Harmonija je prioritet. Kompromis s partnerom oko putovanja rasplamsaće stare varnice, a samce čeka novo poznanstvo.
Zdravlje: Pijte dovoljno tečnosti zbog osetljivosti bešike. Toplice ili kupka sa mirisnim solima rešiće vas napetosti.
Škorpija
Posao: Fokus na tajni projekt donosi prednost nad konkurencijom. Važnu informaciju koju dobijete zadržite isključivo za sebe.
Ljubav: Duboka strast i rešavanje problema sa poverenjem obeležiće vikend. Tajanstveni obožavalac probudiće vašu radoznalost.
Zdravlje: Intenzivni treninzi pomoći će vam da izbacite stres. Kvalitetan san je nužan za procesuiranje emocija.
Strelac
Posao: Planiranje puta u inostranstvo puni vas optimizmom. Vaša direktnost i iskrenost biće cenjeni kod nadređenih.
Ljubav: Avantura zove! Spontani izlet s društvom mogao bi da završi neočekivanom romansom.
Zdravlje: Pripazite na kukove i butine. Boravak na svežem vazduhu ključan je za vašu mentalnu stabilnost.
Jarac
Posao: Naporan rad donosi konkretan uspeh. Postavite temelje za napredak, ali nedelju obavezno ostavite za odmor.
Ljubav: Fokus je na poverenju. Stabilna veza ulazi u mirniju fazu, a mudar savet starijeg člana porodice promeniće vašu perspektivu.
Zdravlje: Čuvajte kosti i zglobove. Nedelja je rezervisana za knjigu i tišinu.
Vodolija
Posao: Kreativni saradnici odlično prihvataju vaše inovativne ideje. Saradnja s prijateljem donosi neočekivanu korist.
Ljubav: Očekuju vas neobični spojevi. Susret sa starim prijateljem mogao bi da preraste u nešto dublje.
Zdravlje: Budite oprezni pri sportu zbog osetljivih članaka. Isprobajte digitalni detoks.
Ribe
Posao: Umetnička inspiracija je vaša najveća snaga. Verujte osećaju kod novih poslovnih partnera.
Ljubav: Sanjiva atmosfera i komunikacija bez reči. Slobodne Ribe mogle bi da se zaljube na prvi pogled u blizini vode.
Zdravlje: Nega stopala i masaža pomoći će vam da se opustite. Treba vam više sna nego inače.
Autor: D.S.