VIKEND HOROSKOP (10. 7. – 12. 7. 2026): Blizanci dobijaju novu priliku, Vagama se menja ljubavna situacija

Pred nama je novi vikend, a zvezde su pripremile pregršt saveta za sve horoskopske znakove. Dok neki treba da fokusiraju energiju na posao, drugima je ovo idealno vreme za ljubav i opuštanje.

Ovan

Posao: Završite sve važne zadatke do petka popodne kako biste izbegli stres. U nedelju uveče očekujte zanimljivu poslovnu ponudu.

Ljubav: Vikend donosi talas strasti. Samci bi mogli da dobiju poruku od bivše ljubavi, dok će zauzeti uživati u dinamičnom izletu.

Zdravlje: Energija je na vrhuncu. Pripazite na manje povrede glave i zaštitite se od sunca.

Bik

Posao: Fokusirajte se na finansijsku stabilnost. Strpljenje prema kolegama koji kasne biće nagrađeno do kraja meseca.

Ljubav: Vikend u znaku hedonizma. Večera u dvoje produbiće vezu, a slobodni Bikovi mogli bi da upoznaju osobu koja deli njihove životne poglede.

Zdravlje: Moguća je napetost u vratu i ramenima. Masaža će biti spas, a izbegavajte tešku hranu.

Blizanci

Posao: Vaša komunikativnost rešava nesporazume. Jedna informacija putem mejla mogla bi da vas podstakne na promenu planova.

Ljubav: Očekuje vas mnogo flerta. Kratak izlet s partnerom doneće osveženje, a samcima hobi može doneti novo poznanstvo.

Zdravlje: Višak energije utiče na san. Šetnja pored vode i vežbe disanja pomoći će vam da pronađete mir.

Rak

Posao: Verujte svojoj intuiciji kod novih saradnika. Rad od kuće doneće vam preko potreban mir i osećaj postignuća.

Ljubav: Emotivna povezanost je na vrhuncu. Iskren razgovor pored mora pomoći će vam da rešite staru nedoumicu.

Zdravlje: Osetljiv probavni sistem traži laganiju ishranu. Boravak pored vode "čisti" od negativne energije.

Lav

Posao: Bićete u centru pažnje. Vaš trud napokon donosi bonuse ili priznanja, ali pazite da ne budete previše dominantni.

Ljubav: Vikend je vrlo dramatičan i romantičan. Partner će vas iznenaditi gestom, a vi ćete biti zvezda svakog izlaska.

Zdravlje: Pripazite na držanje i bolove u leđima. Ne zaboravite zaštitni faktor dok uživate na suncu.

Devica

Posao: Vaš analitički pristup uočiće greške koje su drugi prevideli. Organizacija stola doneće vam osećaj kontrole.

Ljubav: Intimni trenuci kod kuće vredniji su od izlazaka. Partneru pružite malo više slobode umesto analiziranja svake njegove reči.

Zdravlje: Uključite probiotike u ishranu. Pospremanje doma za vas deluje kao meditacija.

Vaga

Posao: Diplomatija vas spasava iz neprijatnih situacija. Pregovori o povišici mogli bi da završe uspešnije nego što ste očekivali.

Ljubav: Harmonija je prioritet. Kompromis s partnerom oko putovanja rasplamsaće stare varnice, a samce čeka novo poznanstvo.

Zdravlje: Pijte dovoljno tečnosti zbog osetljivosti bešike. Toplice ili kupka sa mirisnim solima rešiće vas napetosti.

Škorpija

Posao: Fokus na tajni projekt donosi prednost nad konkurencijom. Važnu informaciju koju dobijete zadržite isključivo za sebe.

Ljubav: Duboka strast i rešavanje problema sa poverenjem obeležiće vikend. Tajanstveni obožavalac probudiće vašu radoznalost.

Zdravlje: Intenzivni treninzi pomoći će vam da izbacite stres. Kvalitetan san je nužan za procesuiranje emocija.

Strelac

Posao: Planiranje puta u inostranstvo puni vas optimizmom. Vaša direktnost i iskrenost biće cenjeni kod nadređenih.

Ljubav: Avantura zove! Spontani izlet s društvom mogao bi da završi neočekivanom romansom.

Zdravlje: Pripazite na kukove i butine. Boravak na svežem vazduhu ključan je za vašu mentalnu stabilnost.

Jarac

Posao: Naporan rad donosi konkretan uspeh. Postavite temelje za napredak, ali nedelju obavezno ostavite za odmor.

Ljubav: Fokus je na poverenju. Stabilna veza ulazi u mirniju fazu, a mudar savet starijeg člana porodice promeniće vašu perspektivu.

Zdravlje: Čuvajte kosti i zglobove. Nedelja je rezervisana za knjigu i tišinu.

Vodolija

Posao: Kreativni saradnici odlično prihvataju vaše inovativne ideje. Saradnja s prijateljem donosi neočekivanu korist.

Ljubav: Očekuju vas neobični spojevi. Susret sa starim prijateljem mogao bi da preraste u nešto dublje.

Zdravlje: Budite oprezni pri sportu zbog osetljivih članaka. Isprobajte digitalni detoks.

Ribe

Posao: Umetnička inspiracija je vaša najveća snaga. Verujte osećaju kod novih poslovnih partnera.

Ljubav: Sanjiva atmosfera i komunikacija bez reči. Slobodne Ribe mogle bi da se zaljube na prvi pogled u blizini vode.

Zdravlje: Nega stopala i masaža pomoći će vam da se opustite. Treba vam više sna nego inače.

Autor: D.S.