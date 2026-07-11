Veliki astrološki zaokret! Mlad mesec u Raku pokreće teme koje više ne mogu da se odlažu: Detaljna prognoza

Mlad mesec u Raku otvara lunarni ciklus koji se najviše povezuje sa domom, porodicom, bliskošću, osećajem pripadnosti, privatnim odlukama i unutrašnjom sigurnošću. Rak je znak kojim vlada Mesec, pa se ova lunacija oseća snažnije nego mnoge druge. Ne deluje površno i ne ostaje samo na nivou prolaznog raspoloženja. Pokreće teme koje čovek nosi duboko u sebi: kome pripada, gde se oseća mirno, šta ga emotivno ispunjava i koje odnose više ne želi da održava iz navike.

Ovaj mlad mesec događa se uz retrogradni Merkur u Raku, pa se novi ciklus otvara kroz povratak na nedovršene razgovore, stare odluke, porodične teme, dokumenta, poruke, dogovore i kontakte koji i dalje imaju važnost.

Širi kvadrat prema Saturnu u Ovnu daje ovoj lunaciji ozbiljan ton. Emocije više ne mogu da se odlažu, ali odluke ne mogu da se donose samo iz trenutnog osećaja. Saturn traži odgovornost, granice, strukturu i spremnost da se ono što osećamo pretvori u konkretan potez. To se posebno vidi u odnosima u kojima treba definisati budućnost, porodičnim dogovorima koji zahtevaju pravila, poslovnim situacijama koje traže rokove i finansijama koje traže jasan plan.

Venera u Devici unosi praktičniji ton u ljubav, novac i odnose.



Više se cene pouzdanost, preciznost, korisnost, uredan dogovor i konkretna briga. Lepe reči imaju vrednost tek kada iza njih stoje dela. U ljubavi to donosi ozbiljnije razgovore, pažnju kroz svakodnevne gestove i potrebu da odnos funkcioniše u stvarnom životu. U poslu pomaže svima koji nude znanje, usluge, analizu, zdravlje, lepotu, organizaciju, pisanje, uređivanje, savetovanje ili precizan rad.

Druga polovina jula donosi snažne šire aspekte. Uran u Blizancima povezuje se sa Neptunom u Ovnu i Plutonom u Vodoliji, dok Jupiter u Lavu ulazi u trigon sa Neptunom, opoziciju sa Plutonom i sekstil sa Uranom. To stvara prostor za brze kontakte, veću vidljivost, kreativni iskorak, iznenadne pozive, širenje publike, profesionalni zamah i jači osećaj da lična hrabrost mora da se poveže sa većim planom. Jupiterova opozicija sa Plutonom traži meru, jer ambicije rastu, a sa njima i pritisak da se ne prelaze sopstvene granice.

Ako znate svoj podznak, pročitajte i njega jer će često preciznije pokazati u kom području života se ova lunacija najviše aktivira.

Ovan

Ovnovima mlad mesec u Raku aktivira područje doma, porodice, roditelja, stanovanja, privatnog života i emotivnih temelja. Ovo je važan trenutak za odluke koje se tiču prostora u kojem žive, odnosa sa najbližima i unutrašnjeg mira koji im je potreban da bi mogli kvalitetno da deluju prema svetu.

Retrogradni Merkur u Raku vraća razgovore o porodičnim obavezama, nekretninama, preseljenju, uređenju doma, nasledstvu, starim nesuglasicama ili privatnoj odluci koja je predugo čekala pravi trenutak.

U ljubavi se kod Ovnova otvara tema sigurnosti. Slobodni Ovnovi najlakše privlače osobu preko poznatog okruženja, porodičnih veza, komšiluka, mesta na kojem se osećaju prirodno ili preko kontakta koji se ponovo pojavljuje.

Zauzeti Ovnovi razgovaraju o zajedničkom životu, porodici, prostoru, svakodnevnim navikama i emotivnoj dostupnosti. Ako odnos ima dobar temelj, sada se lakše donose odluke koje ga čine stabilnijim.

Posao i novac povezuju se sa privatnom organizacijom. Jupiter u Lavu podiže kreativnost, samopouzdanje i želju za većom vidljivošću, dok Venera u Devici pomaže kroz rad, rutinu, usluge, kolege i svakodnevne obaveze.

Ovan može dobiti posao preko ranijeg kontakta, klijenta kojem se dopao njegov pristup ili preporuke koja dolazi iz ličnog kruga.

Do kraja jula podrška se vidi kroz pomoć porodice, bolju raspodelu obaveza, korisnog saradnika, kreativnu priliku ili odluku koja oslobađa energiju za ozbiljniji profesionalni iskorak.

Bik

Bikovima mlad mesec u Raku aktivira područje komunikacije, kraćih putovanja, dokumenata, pregovora, komšiluka, rodbine, braće, sestara, učenja i svakodnevnih kontakata.

Ovo je odličan trenutak za razgovor koji vraća jasnoću, dogovor koji se ponovo otvara, edukaciju koja ima praktičnu vrednost ili dokument koji konačno dobija svoj red.

Retrogradni Merkur donosi povratak na teme koje su bile odložene zbog pogrešne informacije, neodgovorenog poziva ili nedovoljno razrađenih uslova.

U ljubavi Bikovi dobijaju snažniji i privlačniji ton zahvaljujući Veneri u Devici, koja prolazi njihovim područjem romantike, uživanja, dece, hobija i kreativnog izražavanja.

Slobodni Bikovi mogu upoznati osobu kroz svakodnevno kretanje, dopisivanje, edukaciju, kraći put, kulturni događaj ili mesto na kojem se razgovor razvija prirodno.

Zauzeti Bikovi lakše obnavljaju bliskost kroz izlaske, zajedničke planove, komunikaciju i odluke vezane za decu ili kreativni projekat.

Novac i posao dolaze kroz reč, informaciju i kontakt. Jupiter u Lavu širi područje doma i porodice, pa finansijska prilika može biti povezana sa nekretninom, uređenjem prostora, radom od kuće, porodičnim poslom ili podrškom najbližih.

Mars i Uran u Blizancima podstiču područje zarade, pa se prihod otvara kroz prodaju, pisanje, komunikaciju, digitalni rad, prevoz, trgovinu ili brzu razmenu informacija.

Do kraja jula Bikovi imaju koristi od jasnijih dogovora, preporuka iz bliskog kruga, konkretnog poziva i odluke da svoje znanje pretvore u uslugu koja donosi zaradu.

Autor: A.A.