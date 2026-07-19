RETKA ASTROLOŠKA POJAVA OD 19. JULA: Sve planete su 'na gomili' – sledi veliki zaokret za sve znakove!

Jul 2026. godine ući će u istoriju astrologije kao jedan od najznačajnijih meseci decenije. Dok se planetarni sistem "Barbault korpa" (skup većine planeta u jednoj polovini zodijaka) formira između 19. i 22. jula, astrolozi širom sveta najavljuju početak novog poglavlja za sve nas.

Ovaj retki fenomen nije predskazanje jedne katastrofe, već simbolični podsticaj na refleksiju o tome kuda smo krenuli, šta smo prerasli i šta želimo da gradimo u narednim godinama.

Šta donosi "Barbault korpa" i planetarni preokreti?



Pored ovog retkog fenomena, jul obeležavaju i Jupiter u Lavu, koji donosi procvat kreativnosti i bogatstva, te Saturn i Neptun u Ovnu, koji ruše stare iluzije.

Period introspekcije: Do 23. jula, dok Merkur ide retrogradno, ključno je da ne donosite nagle odluke, već da završite započeto i preispitate prioritete.

Ljubavni procvat: Nakon 22. jula, kada Sunce uđe u Lava, mnoge ljubavne situacije koje su bile "na čekanju" dobiće svoj epilog.

Kako će ova energija uticati na vaš znak?

Ovan: Očekuje vas period intenzivnih emocija. Jupiter u Lavu prolazi kroz vaše polje ljubavi, što donosi strast i spontane susrete koji mogu brzo prerasti u nešto ozbiljno.

Bik: Za vas je jul mesec finansijskog preispitivanja i postavljanja novih životnih temelja. Fokusirajte se na unutrašnji glas i stabilnost pre nego na materijalno.

Blizanci: Vaša komunikacija je u fokusu, ali budite oprezni – retrogradni hod planeta može doneti nesporazume. Ovo je vreme za analizu, a ne za brzopletost.

Rak: Sredinom meseca proživljavate "emotivni reset". Mlad Mesec u vašem znaku vas poziva da preispitate ulogu u porodici i svoje zdravstvene potrebe.

Lav: Vi ste "kosmički favorit" ovog meseca! Uz Jupitera i Sunce u vašem znaku, očekuju vas slavlja, putovanja i prilika da zablistate, iako retrogradni Merkur može testirati vaše strpljenje.

Vaga: Jul donosi preispitivanje karijere i reputacije. Vreme je da prestanete da ugađate drugima i preuzmete lidersku ulogu.

Astro savet za kraj meseca

Pun Mesec u Vodoliji (29. jul) u konjunkciji sa Plutonom biće trenutak istine. Prepoznajte koje društvene veze vas inspirišu, a koje vas koče, i bez ustručavanja se oslobodite onoga što vam više ne odgovara.

Ključni datumi:

16. jul: Sunce u konjunkciji sa Jupiterom – dan za novi početak i mudre odluke.

19–22. jul: Barbault korpa – vreme za razmišljanje o dugoročnim ciljevima.

29. jul: Pun Mesec u Vodoliji – vreme za emocionalno oslobađanje.

Autor: D.S.