NEKOME STIŽU MILIONI, A NJIMA EMOTIVNI BRODOLOM: Veliki letnji horoskop za 2026. godinu donosi brutalne promene za sve znakove!

Leto 2026. godine donosi nam nezapamćenu astrološku dinamiku! Dok će se neki kupati u novcu i doživeti transformaciju života, drugi će morati da prođu kroz ozbiljne emotivne izazove i testove izdržljivosti. Tranziti planeta tokom predstojećih meseci nikoga neće ostaviti ravnodušnim.

Spremite se za velike obrte i saznajte detaljnu prognozu za svaki znak zodijaka!

OVAN (21. mart - 19. april)

Ljubav: Leto vam donosi nalet strasti. Ako ste u vezi, partner će jedva pratiti vaš tempo, što može izazvati sitne varnice, ali i buđenje uspavanih emocija. Slobodni Ovnovi će preko prijatelja ili na letovanju upoznati osobu koja u njima budi neviđenu hemiju.



Posao i novac: Energija vam je na vrhuncu. Pokrećete nove projekte sa lakoćom, ali budite oprezni krajem jula – nemojte donositi ishitrene odluke o trošenju novca na luksuzne stvari koje vam nisu neophodne.

Zdravlje: Puni ste snage, ali pripazite na glavu i izbegavajte predugo izlaganje suncu. Moguće su prolazne glavobolje.

BIK (20. april - 20. maj)

Ljubav: Na emotivnom planu vlada stabilnost i harmonija. Uživaćete u mirnim večerima sa partnerom i planiranju zajedničke budućnosti. Slobodni Bikovi preko poslovnih kontakata mogu ući u stabilnu i ozbiljnu romansu.



Posao i novac: Apsolutni pobednici leta! Jupiter i Venera se udružuju kako bi doneli potpunu renesansu na vašem bankovnom računu. Sve ono što ste mukotrpno radili u prvoj polovini godine sada dolazi na naplatu. Očekujte iznenadne povišice ili dobitke kroz investicije.

Zdravlje: Odlično. Vreme je za uživanje u prirodi i laganoj letnjoj hrani. Pripazite samo na unos šećera.

BLIZANCI (21. maj - 20. jun)

Ljubav: Na korak do kolapsa. Za Blizance početak leta može biti prilično turbulentan. Zbog nepovoljnih tranzita, komunikacija sa partnerom biće na ivici pucanja. Nesporazumi i izvlačenje tajni iz prošlosti mogu dovesti do ozbiljnih emotivnih brodoloma. Razmislite pre nego što progovorite.



Posao i novac: Na poslu vas očekuje dosta haosa i promena planova u poslednji čas. Fokusirajte se na organizaciju. Finansije su stabilne, ali ne računajte na rizične dobitke.

Zdravlje: Pojačan stres i nesanica. Pronađite način da se opustite, meditacija ili šetnja pored vode će vam pomoći.

RAK (21. jun - 22. jul)

Ljubav: Leto je vaše vreme za emotivno isceljenje. Zauzeti Rakovi će pronaći potpuni mir u krugu porodice i zajedničkom renoviranju doma. Slobodni pripadnici ovog znaka maštaju o velikoj ljubavi, a avgust im donosi osobu koja će im pružiti preko potrebnu sigurnost.



Posao i novac: Stabilan period. Nema velikih potresa na poslu, što vam savršeno odgovara. Finansijska situacija je stabilna, a idealno je vreme da uložite u komfor svog doma.

Zdravlje: Odlično se osećate, ali obratite pažnju na stomak i unosite više tečnosti.

LAV (23. jul - 22. avgust)

Ljubav: Kraljevi harizme i fatalnih ljubavi! Leto je vaše prirodno okruženje, a ove godine sijate posebnim sjajem. Bićete magnet za suprotni pol. Ako ste slobodni, sredina leta donosi sudbinski susret sa osobom koja će vam potpuno promeniti poglede na život. Zauzeti Lavovi ponovo pale staru vatru u vezi.



Posao i novac: Vaša kreativnost privlači moćne sponzore i saradnike. Novac dolazi kroz kreativne i javne poslove, ali ćete isto tako trošiti velike sume na izlaske i zabavu.

Zdravlje: Pucate od zdravlja i samopouzdanja. Održavajte formu kroz plivanje i sportske aktivnosti.

DEVICA (23. avgust - 22. septembar)

Ljubav: Device će tokom leta težiti analiziranju odnosa. Ako partner ne ispunjava vaša visoka očekivanja, mogući su hladni odnosi tokom jula. Slobodne Device biće prilično rezervisane i teško će puštati nove ljude u svoj život.



Posao i novac: Crveni alarm za novčanik! Zvezde ukazuju na povećan rizik od rizičnih investicija i iznenadnih, velikih troškova vezanih za dom ili automobil. Nije vreme za uzimanje kredita niti pozajmljivanje novca prijateljima.

Zdravlje: Pad imuniteta zbog hroničnog umora. Potreban vam je ozbiljan i temeljan odmor daleko od svih.

VAGA (23. septembar - 22. oktobar)

Ljubav: Očekuje vas izuzetno uzbudljiv društveni život i pregršt novih poznanstava. Zauzete Vage će kroz zajednička putovanja i izlaske sa prijateljima osvežiti svoj odnos. Slobodne Vage će biti u dilemi jer će imati više od jednog udvarača.



Posao i novac: Uspešan period za timski rad i networking. Ako se bavite marketingom, medijima ili odnosima s javnošću, očekujte ogroman napredak. Novčani prilivi su redovni i stabilni.

Zdravlje: Vratite se u balans. Unosite više svežeg voća i povrća i izbegavajte kasne obroke.

ŠKORPIJA (23. oktobar - 21. novembar)

Ljubav: Strastveno i intenzivno leto. Zauzete Škorpije mogu proći kroz fazu ljubomore, ali će sve rešiti u spavaćoj sobi. Slobodne Škorpije će magnetski privlačiti intrigantne i moćne partnere – očekuje vas leto puno tajni i uzbuđenja.



Posao i novac: Profesionalni trijumf života! Za vas ovo leto donosi dramatičan, ali izuzetno pozitivan preokret na polju karijere. Ako planirate pokretanje sopstvenog biznisa – sada je idealan trenutak. Finansijski prilivi prate vaš vanserijski uspeh.

Zdravlje: Energija vam je jaka, ali ne ignorišete signale koje vam šalje telo. Nađite vreme za kratak, ali kvalitetan detoks.

STRELAC (22. novembar - 21. decembar)

Ljubav: Leto vam donosi neodoljivu želju za avanturom i širenjem vidika. Zauzeti Strelčevi moraju da povedu partnera na daleko putovanje kako bi izbegli monotoniju. Slobodni pripadnici znaka mogu doživeti filmsku romansu sa strancem ili na nekoj egzotičnoj destinaciji.



Posao i novac: Otvaraju vam se vrata za saradnju sa inostranstvom ili rad na projektima koji uključuju edukaciju. Finansije se popravljaju od avgusta, kada stiže zaostali novac koji ste već prežalili.

Zdravlje: Čuvajte se povreda na sportskim terenima. Zglobovi i tetive su vam osetljivi.

JARAC (22. decembar - 19. januar)

Ljubav: Vi ste u fazi kada tražite dubinu, a ne površne flertove. Zauzeti Jarčevi će voditi ozbiljne razgovore o finansijama i zajedničkoj imovini sa partnerom. Slobodni Jarčevi se mogu zaljubiti u nekoga ko je veoma zreo, stabilan i uspešan u svom poslu.



Posao i novac: Uspešno ćete balansirati između posla i odmora. Vaša posvećenost detaljima donosi vam poštovanje nadređenih. Finansijska situacija se stabilizuje nakon uspešno sklopljenog ugovora sredinom leta.

Zdravlje: Obratite pažnju na kičmu i leđa. Idealno vreme za jogu, istezanje ili terapeutske masaže.

VODOLIJA (20. januar - 18. februar)

Ljubav: Emotivna vrteška i kriza. Vodolije će se suočiti sa unutrašnjim nemirima. Imaćete osećaj da vas partner ne razume ili da stagnirate. Slobodne Vodolije mogu ući u strastvenu, ali izuzetno toksičnu aferu koja će im doneti više stresa nego zadovoljstva. Ne donosite radikalne odluke u afektu.



Posao i novac: Pravni poslovi, ugovori i partnerski odnosi na poslu zahtevaju maksimalan oprez. Dobro pročitajte sitna slova pre potpisivanja bilo čega. Finansije osciliraju.

Zdravlje: Nervoza utiče na varenje. Smanjite unos brze hrane i kofeina.

RIBE (19. februar - 20. mart)

Ljubav: Romantika je u vazduhu! Zauzete Ribe će uživati u pažnji koju im partner pruža, dok će slobodne Ribe kroz svakodnevne aktivnosti, teretanu ili posao, potpuno neočekivano naleteti na osobu koja će ih opčiniti svojom nežnošću.

Posao i novac: Dobijate ogroman nalet kreativne energije koja vam može doneti veliki uspeh, naročito ako se bavite umetničkim, digitalnim ili humanitarnim poslovima. Očekujte pohvale i finansijsku nagradu za vaš trud.



Zdravlje: Osećate se dobro, ali su vam stopala i noge osetljivi. Prijaće vam duge šetnje pored plaže ili bazena.

Autor: D.S.