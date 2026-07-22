Ljubav menja sve? Šta zvezde spremaju svakom znaku u drugoj polovini leta

Druga polovina leta donosi emotivne preokrete i gomilu novih ljubavnih šansi. Dok će zauzeti zacementirati svoje veze, slobodni hrabro uleću u sveže romanse.

Evo šta zvezde predviđaju po horoskopskim znakovima:

Ovan: Sledi razdoblje puno strasti i uzbuđenja. Slobodni bi mogli upoznati osobu koja će ih osvojiti na prvi pogled, dok će zauzeti uneti više spontanosti u svoju vezu.

Bik: Tražićete sigurnost i iskrene emocije. Mogući su ozbiljni razgovori o zajedničkoj budućnosti, a slobodni će imati priliku započeti odnos s potencijalom trajnosti.

Blizanci: Očekuje vas mnogo druženja i novih poznanstava. Flerta neće nedostajati, no tek krajem leta jedna bi osoba mogla posebno privući vašu pažnju.

Rak: Dolazi razdoblje emocionalne bliskosti. Nererešeni odnosi mogli bi se razjasniti, a mnogi će napokon dobiti odgovore koje su dugo čekali.

Lav: Bićete u središtu pažnje gde god se pojavite. Ljubav bi mogla doći potpuno neočekivano, a zauzeti će ponovo osetiti iskru koja ih je spojila s partnerom.

Devica: Više ćete verovati svojim osećajima nego razumu. Iskren razgovor mogao bi rešiti nesporazume i otvoriti put stabilnijoj vezi.

Vaga: Sledi romantično razdoblje ispunjeno lepim iznenađenjima. Slobodni bi mogli upoznati osobu kroz posao, putovanje ili zajedničke prijatelje.

Škorpija: Očekuju vas intenzivne emocije. Moguće je obnavljanje starog odnosa, ali i potpuno novi početak koji će vas iznenaditi.

Strelac: Poželjećete više slobode, ali i iskrenosti u ljubavi. Putovanja i društvena događanja mogli bi vam doneti zanimljiv ljubavni susret.

Jarac: Shvatićete šta vam je u ljubavi zaista važno. Oni u vezi mogli bi doneti važne zajedničke odluke, dok slobodni ulaze u razdoblje novih prilika.

Vodolija: Privlačićete ljude svojom originalnošću i šarmom. Jedno novo poznanstvo moglo bi prerasti u ozbiljnu romansu brže nego što očekujete.

Ribe: Očekuje vas nežno i emotivno razdoblje. Zvezde donose priliku za produbljivanje postojećeg odnosa ili upoznavanje osobe s kojom ćete odmah osetiti snažnu povezanost.

Autor: D.S.