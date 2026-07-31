Retrogradni Saturn donosi temeljan pregled života: Traži ozbiljne odluke, promene i suočavanje sa prošlošću

Dok leto ulazi u svoju završnicu, jedan od najvažnijih astroloških tranzita godine privlači pažnju – retrogradni Saturn. Planeta koja se u astrologiji povezuje sa odgovornošću, granicama, zrelošću, vremenom i životnim lekcijama donosi period u kojem se mnogi vraćaju starim pitanjima i pokušavaju da pronađu odgovore koje su ranije izbegavali.

Retrogradno kretanje planeta astrolozi tradicionalno posmatraju kao vreme unutrašnjeg preispitivanja. Kada je Saturn retrogradan, fokus se pomera sa spoljašnjih dostignuća na ono što se nalazi ispod površine – naše odluke, strahove, obaveze i obrasce koje ponavljamo.

Ovo nije period brzih promena i impulsivnih odluka, već trenutak kada se pravi temeljan pregled života: šta je izgrađeno na čvrstim osnovama, šta više nema smisla i gde je potrebno postaviti jasnije granice.

Saturn se često naziva “učiteljem Zodijaka”, jer simbolizuje lekcije koje dolaze kroz iskustvo. Njegova energija može delovati zahtevno, ali astrolozi veruju da upravo kroz suočavanje sa izazovima dolazi najveći lični rast.

Ovan

Za Ovnove retrogradni Saturn otvara pitanje odgovornosti i dugoročnih ciljeva. Ovo je period u kojem mogu shvatiti da neke želje zahtevaju više strpljenja, discipline i drugačiji pristup.

Moguće je vraćanje na stare poslovne planove ili ideje koje su ranije ostale nedovršene. Umesto da žure, Ovnovi će morati da naprave strategiju i razmisle gde žele da budu za nekoliko godina.

U odnosima, Saturn ih podseća da stabilnost dolazi kroz trud, a ne samo kroz snažnu emociju.

Bik

Bikovi tokom ovog perioda mogu preispitivati svoje vrednosti, finansijske odluke i osećaj sigurnosti. Retrogradni Saturn može ih navesti da pogledaju gde ulažu energiju i da li ih postojeći izbori zaista vode ka životu kakav žele.

Mogu se vratiti teme vezane za novac, ulaganja ili profesionalne odluke iz prošlosti.

Na emotivnom planu, Bikovi mogu shvatiti da sigurnost nije samo ono što posedujemo, već i odnosi koje negujemo.

Blizanci

Retrogradni Saturn za Blizance donosi ozbiljniji pogled na komunikaciju, odnose i lične granice. Oni koji su često preuzimali previše obaveza mogu shvatiti da je vreme da nauče da kažu “ne”.

Moguće je vraćanje nekih razgovora koji nikada nisu završeni ili odnosa koji su ostali nedorečeni.

Ovaj period ih poziva da manje rasipaju energiju i da se fokusiraju na ono što im je zaista važno.

Rak

Rakovi mogu osetiti potrebu da preispitaju svoj odnos prema domu, porodici i emotivnoj sigurnosti. Saturn ih podseća da briga za druge ne sme da znači zaboravljanje sopstvenih potreba.

Mogu se otvoriti stare porodične teme ili pitanja koja su dugo bila potisnuta.

Za mnoge Rakove ovo može biti period emocionalnog sazrevanja i izgradnje zdravijih granica.

Lav

Retrogradni Saturn Lavovima donosi pitanje samopouzdanja, kreativnosti i potrebe za priznanjem. Ovaj period može ih navesti da se zapitaju da li nešto rade zbog sebe ili zbog tuđeg odobravanja.

Na poslovnom planu moguće je vraćanje starih projekata ili ideja koje sada mogu dobiti ozbiljniju formu.

U ljubavi, Saturn traži iskrenost i stabilnost, a ne samo strast.

Devica

Device mogu tokom retrogradnog Saturna preispitivati svakodnevne navike, posao i način na koji brinu o sebi. Njihova potreba za kontrolom može biti testirana, jer neće sve moći da se isplanira unapred.

Ovo je dobar period za reorganizaciju života, stvaranje zdravijih rutina i završavanje obaveza koje su dugo odlagane.

U odnosima, Device će tražiti veću pouzdanost i jasnoću.

Vaga

Za Vage retrogradni Saturn donosi pitanja ljubavi, partnerstva i ličnih granica. Mogu se vratiti osobe ili teme iz prošlosti kako bi se konačno rešile.

Saturn ih podseća da kompromis nije isto što i odricanje od sebe.

Ovo može biti važan period za donošenje odluka o odnosima koji više ne pružaju ravnotežu.

Škorpija

Škorpije mogu osetiti potrebu za dubokim unutrašnjim promenama. Retrogradni Saturn otvara pitanja poverenja, emotivnih vezivanja i kontrole.

Mogu se suočiti sa starim strahovima ili obrascima koji ih sprečavaju da krenu dalje.

Ovo je period transformacije – manje vidljive spolja, ali veoma važne iznutra.

Strelac

Za Strelčeve Saturn donosi preispitivanje planova, životnih pravaca i velikih odluka. Oni koji su želeli promene mogu shvatiti da je potrebno napraviti čvršću osnovu pre nego što krenu napred.

Moguće je vraćanje starih ideja vezanih za obrazovanje, putovanja ili karijeru.

Saturn ih uči da sloboda najbolje funkcioniše kada postoji odgovornost.

Jarac

Jarčevi posebno osećaju Saturnovu energiju, jer je Saturn njihova vladajuća planeta. Ovaj period može doneti snažno preispitivanje životnih ciljeva, uspeha i ličnih prioriteta.

Mogu se zapitati da li grade život koji zaista žele ili samo ispunjavaju očekivanja drugih.

Retrogradni Saturn za njih može biti vreme velikog sazrevanja i donošenja ozbiljnih odluka.

Vodolija

Vodolije mogu tokom ovog perioda razmišljati o prošlosti, unutrašnjim strahovima i stvarima koje su dugo skrivali čak i od sebe.

Ovo nije vreme za bekstvo od problema, već za njihovo razumevanje.

Saturn ih poziva da zatvore stare cikluse kako bi napravili prostor za novu fazu života.

Ribe

Ribama retrogradni Saturn donosi pitanja prijateljstava, društvenih krugova i budućih planova. Mogu shvatiti ko ih zaista podržava, a koji odnosi postoje samo iz navike.

Ovo je period kada mogu redefinisati svoje snove i napraviti realniji plan kako da ih ostvare.

Saturn ih podseća da intuicija dobija najveću snagu kada je prati disciplina.

Šta retrogradni Saturn donosi svima?

Bez obzira na znak, ovaj period simbolično podseća na jednu važnu stvar: ono što dugo odlažemo obično se vraća po odgovor.

Retrogradni Saturn nije vreme kazne, već prilika da se napravi red – u mislima, odnosima, poslu i životnim prioritetima.

Pitanja koja ovaj tranzit postavlja su jednostavna, ali zahtevna: Da li živimo život koji želimo? Da li biramo ono što nas ispunjava ili ono što se od nas očekuje? I šta je vreme da konačno ostavimo iza sebe?

Jer Saturn ne traži savršenstvo. Traži zrelost.

Autor: Marija Radić