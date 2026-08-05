Moćan astrološki aspekt menja sudbinu: Tri horoskopska znaka očekuje veliki preokret ovog utorka

Astrološki aspekt Marsa u opoziciji sa Lilit donosi snažne emocije, suočavanje sa potisnutim problemima i potrebu da se preseku odnosi i situacije koje već dugo opterećuju svakodnevicu. Iako ovaj tranzit može biti izazovan, za pojedine znakove Zodijaka predstavlja početak mnogo lepšeg perioda.

Nakon što se oslobode onoga što ih je kočilo, tri horoskopska znaka dobijaju priliku za novi početak, uspeh i ostvarenje želja koje su dugo čekali.

Lav

Lavovi će konačno skupiti hrabrost da zatvore jedno važno poglavlje. Bilo da je reč o poslu, prijateljstvu ili ljubavnom odnosu, odluka koju donesu doneće im veliko olakšanje. Već u narednim danima mogu da očekuju nove poslovne prilike, ali i više samopouzdanja koje će ih voditi ka uspehu.

Škorpija

Za Škorpije ovaj aspekt označava kraj perioda neizvesnosti. Moguće su važne promene na poslu, neočekivani finansijski dobitak ili iskren razgovor koji će rešiti dugotrajne nesuglasice. U ljubavi sledi razjašnjenje odnosa, a mnogi će konačno znati na čemu su.

Jarac

Jarčevi će osetiti kako im se vraća energija i motivacija. Problemi koji su ih usporavali polako ostaju iza njih, a pred njima se otvaraju vrata novih projekata i značajnih poznanstava. Ovaj period može doneti i lepe vesti vezane za novac ili napredovanje u karijeri.

Bez obzira na to kojem znaku pripadate, opozicija Marsa i Lilit podseća da je ponekad neophodno suočiti se sa istinom kako bi se napravio prostor za nešto bolje. Za Lavove, Škorpije i Jarčeve upravo to može biti ključ velikog životnog preokreta koji će im doneti sreću i nove prilike.

Autor: A.A.