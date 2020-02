MIHAJLO SATIMA SEDEO PORED MRTVE DOBRILE - Ujutru se poverio komšiji i ISPRIČAO JEZIVE DETALJE ZLOČINA!

Devizni penzioner Mihajlo Ilić (85) iz sela Miloševo kod Jagodine preksinoć je izmasakrirao nevenčanu suprugu Dobrilu Marković (73) nakon svađe oko imovine!

Mihajlo je hteo da raskine ugovor o doživotnom izdržavanju sa Dobrilom i njenim sinom iz prvog braka, zbog čega ga je ona napala. Starac je dohvatio nož i sekiru i brutalno joj presudio. Nakon krvavog zločina Ilić je nekoliko sati sedeo pored Dobrilinog leša, pa je otišao kod komšije i rekao šta je učinio, nakon čega je uhapšen.

Zajednica iz računa

Izvor iz istrage kaže da su Mihajlo i Dobrila desetak godina živeli u vanbračnoj zajednici u njegovoj kući u Miloševu.

- To je zapravo bila nekakva zajednica iz računa. Dobrila je brinula o Mihajlu, a on je zauzvrat potpisao ugovor s njom i njenim sinom o doživotnom izdržavanju, kojim se obavezao da joj posle svoje smrti ostavlja svu imovinu. Međutim, Dobrilin sin je počeo sve češće da dolazi kod Mihajla i da mu traži novac, pri čemu ga je i psihički maltretirao. Starcu je pukao film i odlučio je da raskine ugovor s Dobrilom, što je u utorak uveče bio uzrok njihove žestoke svađe - rekao je naš izvor.

Oko 22 sata tog dana, kaže on, Dobrili je pao mrak na oči, skočila je na Mihajla i počela da ga bije.

- Starac se nekako oteturao do kuhinje, gde je pored peći ugledao sekiru, a na sudoperi kuhinjski nož. Kada je Dobrila ponovo nasrnula na Mihajla, on ju je prvo sekirom udario u glavu, a onda ju je izmasakrirao nožem. Žena je mrtva pala na pod, a kad je starac video šta je uradio, seo je na stolicu. Sedeo je tako pored mrtve Dobrile sve do jutra - ispričao je naš sagovornik.

Tek oko osam sati ujutru Mihajlo je otišao do komšije Živorada Obradovića.

- Čuo sam da me komšija Mihajlo doziva sa kapije. Žena je otišla do njega, a ja sam bio na pragu kuće. Tražio je od nas telefon kako bi pozvao svog prijatelja Caneta. Dok mu je moja žena donosila mobilni, Mihajlo je rekao da je ubio Dobrilu. Uzeo je telefon, pozvao svog druga, a zatim se vratio u kuću - ispričao je šokirani Živorad.

On u prvom trenutku nije mogao da poveruje šta mu je Mihajlo rekao, pa je i sam pozvao Caneta, koji mu je potvrdio da je Ilić ubio Dobrilu i da je policija na putu ka selu.

Miran čovek

Komšinica Slavica Janković rekla nam je da je Mihajlo bio miran čovek i da se ni sa kim u selu nije svađao.

- Dobrila mu je puno pomagala i ranije nije bilo nesuglasica između njih. Sklopili su ugovor o doživotnom izdržavanju i tek u poslednje vreme počele su žustre svađe. Mihajlo mi se žalio da su Dobrila i njen sin zloupotrebili svoja ovlašćenja u banci i podizali novac sa njegovog računa. Mihajlo je devizni penzioner, hvalio se da ima deviznu penziju veću od 1.500 evra i još neka primanja. Verovatno je zbog tih svađa oko novca odlučio da raskine ugovor o doživotnom izdržavanju, što je dovelo do tragedije - kazala je komšinica.

Mihajlo radio u Francuskoj i u Austriji

Meštani Miloševa kažu da je Mihajlo najpre radio u Jagodini kao manevrista na železnici, a potom je otišao u Francusku, pa u Austriju.

- Tamo je zaradio deviznu penziju. Kada mu je u Austriji umrla treća žena, Mihajlo je odlučio da se vrati u Miloševo, gde je izgradio dve kuće. Tada je upoznao Dobrilu. Živeli su zajedno, ali mislim da je on bio "zlatna koka" za nju i njenog sina. Mihajlo mu je pomagao, kupio mu je i traktor. Međutim, u poslednje vreme su se svađali oko imovine, prodaje imanja. Bilo je tu i nekih fizičkih obračuna, kako sam čula. I eto na kraju dokle je to dovelo - priča meštanka Miloševa .