NOVA OPTUŽNICA ZA MASAKR U JABUKOVCU - Drogirani izrešetali Kazimiroviće?!

Nova optužnica biće podignuta u narednih desetak dana.

Više javno tužilaštvo u Negotinu u narednih desetak dana podići će novu optužnicu protiv Davora Pernića (35), iz Jabukovca (36), i Maje Bađikić (26) iz Dupljana, zbog sumnje da su 7. avgusta prošle godine ubili Raju Kazimirovića (72), njegovu majku Dragicu (93), sestru Ljubinku Oprikić (76) i sestričinu Draganu Jozeljić (53), na salašu u mestu Velja Vratna.

Ovu informaciju potvrdio je, za "Novosti", Radoslav Nedeljković, zamenik višeg javnog tužioca, nakon što im je Viši sud u Negotinu naredio da obave dodatnu istragu, koja za cilj ima da se ustanovi tačan datum masakra i utvrdi starost opušaka pronađenih u okolini mesta zločina, na kojima su DNK tragovi Maje Bađikić.

- U toku istrage pronađeno je više desetina opušaka od cigareta i ni na jednoj nije bilo mojih tragova - kazala je Maja Bađikić.

Tvrdim da na imanju Kazimirovića nikada nisam bila. Imam alibi da nisam bila na tom mestu, zbog čega je moj branilac i tražio da se protiv mene postupak obustavi.

Viši sud je zatražio i da se ustanovi da li su, imajući u vidu da su dva opuška, na kojima su bili tragovi Bađikićeve, pronađena četiri i po, odnosno pet i po meseci posle zločina, mogli da budu valjan dokaz, budući da su bili izloženi suncu, kiši i snegu skoro pola godine od dana kada je masakr počinjen.

Pernić, koji je Maju optužio da je ubila dvoje ljudi, kazao je da je Bađikićevu maltretirao momak iz Jabukovca, na šta mu se ona požalila. On je, kako je naveo u odbrani, sačekao da taj momak dođe do Maje i ispred vrata čuo kako taj mladić tuče Maju. Kada je ušao, kako je rekao, u jednoj od soba pronašao je momka koji je sedeo na kauču. Naredio mu je da legne i šutnuo ga u glavu. Nakon toga, "škorpionom", sa laserom, nanišanio je cevanicu tog momka, ali se metak zaglavio u cevi, nakon čega ga je pustio da ode.

- To nije tačno - kazala je Maja. - Sedela sam sa svojim prijateljem u mojoj kući, kada je neko pokucao na vrata. Otvorila sam i videla muškarca u maskirnoj uniformi, sa fantomkom preko glave. U ruci je imao pušku, za koju mi je posle kazao da je "škorpion" sa laserom. Istukao mi je prijatelja i pucao mu u nogu, nakon čega mi je zapretio da moram da budem sa njim ili će me ubiti, kao i moje ukućane.

Pernić, međutim, kaže da je intimne odnose sa Majom imao od 13. juna prošle godine i da su ljubav uvek vodili pod dejstvom narkotika. Navodno, ona je tada izvadila kesicu u kojoj su bile tablete crvene boje, na kojoj je bilo ugravirano srce. Navodno, u pitanju je bila droga ekstazi. Prepolovila ju je i popili su po pola tablete, nakon čega su, tvrdi Pernić, imali odnos. Posle su ostali u intimnoj vezi, ali su uvek, kazao je, koristili opijate.

Po rečima prvoosumnjičenog, on i Maja su 7. avgusta, svako svojim kolima, došli do Kazimirovićevog salaša, gde su ubili po dvoje ljudi. Pre toga su, kaže, popili po limenku "red bula" i ovaj put po celu crvenu tabletu. Nakon toga, kada su skinuli fantomke, videli su da im iz nosa curi krv. On je, kazao je, odneo oružje i zakopao ga u šumi, nedaleko od svog salaša između Jabukovca i Štubika.

- Nikada nisam držala oružje u rukama - kategorično pobija Maja sve Pernićeve navode.

PROMENIO ISKAZ

Pernić je ispričao da je poslednji put sa Majom imao odnos 15. avgusta, kada se policija sve više približavala njemu, kao osumnjičenom za zločin. Tada joj je obećao da će, ako ih uhvate, svu krivicu preuzeti na sebe. Ali, kada je uhapšen, Bađikićeva mu nijednom nije došla u posetu. Tada je shvatio, navodno, da ga je prevarila i rešio da promeni iskaz.

ODNOS DVA PUTA UZ PRISILU

- I to je slagao - kategorična je Maja povodom Pernićevih tvrdnji da su često bili intimni uz korišćenje opijata. Imali smo odnos dva puta, uz prisilu. Nakon toga sam, iako nisam bila bolesna, izmislila da imam rak materice, kako bi me ostavio na miru.