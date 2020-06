NIJE IZDRŽAO: PREMINUO mladić koji je izboden na Zvezdari

Mladić Lazar. L. (17), koji je izboden juče u Ulici Svetog Nikole na Zvezdari, podlegao je povredama.

Njega je napadač Miloš. K. (18) nožem ubo direktno u srce. Napadač je ubrzo uhapšen, a nož je pronađen.

Kako saznajemo, dvojica mladića su se posvađali pre tuče.

Kako nezvanično saznajemo Lazar je napadnut oko 16 sati u šumi koja je iznad Gradske bolnice. Navodno se tu našao sa napadačem i sedeli su na klupi kada je došlo do svađe. M. K. ga je tada ubo nožem i pobegao.

Povređeni Lazar je sa drugom krenuo ka bolnici, misleći da će uspeti da dođe sam do nje i potraži pomoć. Međutim nakon 100 metara srušio se na ulicu. Uplašeni drug je otrčao do bolnice i lekarima rekao da mu je drug teško povređen. Lekari su odmah krenuli sa njim i Lazara reanimirali na licu mesta, a zatim ga na nosilima prebacili do bolnice gde je operisan.

Policija je ubrzo uhapsila napadaća nedaleko od mesta zločina i kod njega je pronađen nož. Pronalasku napadača je pomogao video-nadzor koji je na obližnjoj kući.