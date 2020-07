"TATA, PUSTI ME, MOŽDA MI JE POSLEDNJI PUT": Tatjana (15) koja je sa dve drugarice nastradala kod Kule PREDOSETILA SMRT

Odlazeći iz doma Gudzevih, devojka rekla da joj je to možda poslednji provod.

Slavko Gudz, otac Tatjane (15), koja je poginula u udesu zajedno sa drugaricom Marijom Fekete (17) i Božidarkom Đukić (23), kaže da se kobne večeri protivio da ćerka ide u diskoteku, jer je imao loš osećaj.

Rekao sam ćerki da ne izlazi u grad, jer imam neki loš predosećaj, a ona mi je odgovorila: "Tata, pusti me, vidiš da je ova korona, možda mi je poslednji put".

Ovo kaže Slavko Gudz, otac Tatjane Gudz (15), koja je u nedelju oko 3.30 sati poginula u saobraćajnoj nesreći na putu između Ruskog Krstura i Kule. U istoj nesreći život je izgubila i Tatjanina drugarica Marija Fekete (17), kao i Božoidarka Đukić (23), dok se Marijina sestra M. S. (14) bori za život. Nesreća se desila kada je Mihajlo Sabadoš (23), koji je pijan vozio "reno megan", u kom su bile devojke, ali i mladić Jovan V. (18), koji je takođe teško povređen, sleteo s puta i upao u kanal.

Htele da vide pevačicu

- Tatjana i sestre iz Kule, Marija i M. S., bile su nerazdvojne. Njih tri su još u četvrtak zajedno bile na bazenu, a Tatjana mi je posle rekla da su se tamo dogovorile da u subotu idu u diskoteku u Odžacima, jer je trebalo da nastupa pevačica koju vole. Ne znam zašto, protivio sam se tome. Kao da sam znao da će se ovo desiti - priča uplakani Tatjanin otac i dodaje da je čuo da su devojčice u subotu uveče prvo bile na nekoj kućnoj žurki.

- Posle su produžile do diskoteke. Odlučile su da ranije krenu kući, pešice. Dok su hodale, kolima ih je sustigao Mihajlo, a sa njim su bili Božidarka i Jovan. Tako su se svi našli u istim kolima - objašnjava Slavko Gudz.

Kako kaže, za nesreću je saznao u nedelju oko sedam ujutru, kada su ga probudili policajci.

- Moja Tatjana mi je bila desna ruka, od sve dece najviše mi je pomagala, slušala me. Išla je u drugu godinu prehrambene škole. Baš u nedelju smo planirali da pečemo prase i da se malo okupimo, a sada sahranjujem ćerku - kaže Slavko, stežući ćerkinu sliku.

Nesrećni otac kaže da je čuo da je nastradala Marija Fekete ispala iz kola i da je ležala na putu.

- Glava i grudi su joj bili smrskani. Druga devojčica bila je u jarku. Čuo sam i da je Jovanu operisana kičma i da su mu amputirane noge, kao i da na sve to ima koronavirus - kaže Slavko.

Rekle da idu u šetnju

Ništa manja tuga nije ni u porodici Marije Fekete i njene povređene sestre M. S. Njihov očuh Zoran Šijak kaže da su devojčice kobne večeri izašle u grad sa drugaricom Tatjanom, koja je trebalo da prespava kod njih.

- Rekle su nam da idu da prošetaju po kraju i da neće daleko ići. Na kraju su završile u diskoteci - priča potreseni očuh, koji je za nesreću saznao kada je krenuo na pecanje.

Očaj u porodici Đukić, s dečkom bila u provodu, iza sebe ostavila dete (3) Tetka Božidarke Đukić, koja je iza sebe ostavila trogodišnju ćerku, kaže da njeni roditelji ne progovaraju od tuge. - Božidarka je bila najmlađa od četiri sestre, po završetku škole otišla je u Novi Sad gde njena sestra drži firmu za održavanje zgrada i zaposlila se. Tamo je i upoznala oca svoje ćerkice. Zabavljali su se, a nije znala da je oženjen. Tek kad je zatrudnela, sve se saznalo. Vratila se kod roditelja i sama odgajala devojčicu. Bila je mirna, povučena i tiha - priča tetka i dodaje: - Mihajlo koji je vozio auto smrti bio je Božidarkin momak. Znam da su se zabavljali, pa je kobne večeri sa njom i drugom Jovanom bio u provodu. Ove tri devojčice uopšte nisu bile njene drugarice, njih je Mihajlo slučajno sreo i povezao. Kakva crna sudbina.

- Svakog jutra bih, pre odlaska na pecanje, ušao u sobu devojčica da proverim da li su se vratile iz grada i da li spavaju, ali sada to nisam učinio. Pozvali su me i rekli da su one doživele nesreću. Odmah sam otišao tamo, ali me nisu puštali da priđem blizu - kaže Šijak.

On dodaje da vozača "renoa", Mihajla Sabadoša, ne poznaje, ali da poznaje povređenog Jovana V.

- Jovan se družio sa devojčicama i ranije, znali smo ga dobro - kaže on.

Vozač zanemeo pred tužiocem Mihajlo Sabadoš saslušan je juče pred Višim javnim tužilaštvom u Somboru, a kako nezvanično saznajemo, branio se ćutanjem. Njemu je određen jednomesečni pritvor, a na teret mu se stavlja teško delo protiv bezbednosti saobraćaja za koje je zaprećena kazna od dve do 12 godina zatvora.