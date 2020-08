IZRUČEN KUVAR DEJAN MARKUS: Srbinu se zbog droge sudi u Hrvatskoj!

Kuvar Dejan Markus koji je uhapšen u Sloveniji sa tri kilograma amfetamina, prebačen u pritvor u Zagrebu.

Markus (44) iz Beograda, koji je uhapšen u Sloveniji zbog sumnje da je švercovao drogu, izručen je Hrvatskoj, koja vodi postupak protiv kriminalne grupe čiji je, kako se sumnja, i on bio član.

Lisice na ruke, podsetimo, stavljene su mu 7. februara, kada je u velikoj akciji policije nekoliko zemalja, među kojima je i naša, u njegovom "renou" pronađena velika količina tečne droge amfetamina. Posle nekoliko meseci u pritvoru u Mariboru, kako prenose slovenački mediji, on se saglasio da bude izručen Hrvatskoj i prebačen je u pritvor u Zagrebu.

Podsetimo, porodica popularnog voditelja, koji se proslavio u jednoj kulinarskoj emisiji, prijavila je njegov nestanak jer se sestri nije javljao niti je bio aktivan na društvenim mrežama. Nekoliko dana kasnije otkriveno je da je kuvar koji se pre nekoliko godina preselio u Zagreb i otvorio vinoteku živ i zdrav, ali u pritvoru u Sloveniji.

Srbi u bandi

On je uhapšen zbog sumnje da je član kriminalne grupe koja je od marta 2019. do 6. marta ove godine krijumčarila velike količine droge iz Holandije, preko Nemačke, Austrije i Slovenije u Hrvatsku. Sumnja se da je na čelu grupe bio hrvatski državljanin Stjepan Plaščar (58). U policijskoj akciji "Egzotik", osim hrvatske i slovenačke, učestvovala je i srpska policija, i to posle godinu dana praćenja pripadnika grupe. Osim Markusa, istragom je obuhvaćeno još 12 osumnjičenih, među kojima su još dvojica naših državljana.