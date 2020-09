"GRIZE ME SAVEST" Svirepi ikonopisac Jelicu izbo čak 26 puta, a sada se izvinjava njenoj porodici

"Saosećam sa Jeličinom porodicom. Ne mogu da se stavim u njihov položaj, mogu samo da se izvinim", kazao je Grahovac juče pred Višim sudom u Nišu.

Grize me savest što sam ubio Jelicu Tatarovski (82).

Stalno plačem zbog toga. Nedavno me je u pritvoru posetila moja baka po majci i rasplakao sam se kada sam je video, baš mi je bilo teško... Saosećam sa Jeličinom porodicom. Ne mogu da se stavim u njihov položaj, mogu samo da se izvinim, kazao je juče pred Višim sudom u Nišu ikonopisac Vladan Grahovac (27) iz Raške, obraćajući se rođacima nesrećne starice koju je svirepo ubio 31. avgusta 2019.

Međutim, niko u sudnici nije poverovao Grahovcu da se zaista pokajao.

Uzeo 760 evra

Kako je utvrđeno tokom istrage, Vladan je kobnog dana iskasapio Jelicu sa čak 26 uboda nožem, a zatim ju je osam puta udario čekićem, pesnicom i nogom, što je sve trajalo oko 15 minuta. Motiv stravičnog zločina, kako tvrdi tužilaštvo, bilo je koristoljublje, jer je iz Jeličinog stana na Bulevaru Zorana Đinđića u Nišu odneo 760 evra.

Grahovac se pravdao u sudu da je bio neuračunljiv, tvrdeći da ima "rupe" u pamćenju jer je na dan ubistva bio pijan i drogiran. Čak je kazao i da je možda ubio još nekog, ali da je i to zaboravio?!?

Ana Veljković Đorđević, član komisije veštaka Specijalne zatvorske bolnice u Beogradu, trebalo je na jučerašnjem suđenju da iznese nalaz i mišljenje o Vladanovoj uračunljivosti. Međutim, Ana je zatražila da se ona i njene kolege veštaci najpre bolje upoznaju sa Grahovčevom odbranom, da bi mogli da daju dopunski nalaz.

Predsednik sudskog veća Mirko Drašković uvažio je taj zahtev i odložio glavni pretres, ali je zamerio komisiji veštaka što taj zahtev nisu podneli pre zakazivanja suđenja, kako se ne bi uvećavali troškovi postupka, a sudski proces odugovlačio. Tim povodom reagovao je i Grahovac, koji se požalio na trajanje suđenja, koje čeka u pritvoru?!?

Na ovu Vladanovu opasku, reagovao je sudija Drašković i predočio optuženom da treba da bude svestan posledica svoga dela i kazne koja mu preti.

- Protiv vas se vodi postupak za koji je propisana najteža kazna. Što se tiče uslova u kojima čekate na sudsku odluku, morate biti svesni da niste u hotelu, nego u pritvoru - rekao mu je Drašković, koji nije dozvolio Grahovcu da polemiše sa veštakom, čijim nalazom nije bio zadovoljan.

- Mi smo na neki način kolege, jer sam ja studirao stomatologiju, a vaš nalaz liči na srednjoškolski sastav - rekao je Grahovac veštaku.

Očekuju najtežu kaznu

Sestričina ubijene starice Maja Marković kazala je juče u sudu da ne može da prihvati Grahovčevo izvinjenje.

- Bila sam veoma bliska sa Jelicom, bila sam i njen staratelj. Ona se prema meni odnosila kao prema ćerki, jer svoje dece nije imala. Ne mogu da razumem zbog čega je Grahovac na tako brutalan način ubio bespomoćnu ženu - kazala je Maja, sa očima punim suza, i dodala:

- Ona je bolovala od Parkinsonove bolesti, bila je teško pokretna, slaba... Ako je hteo da je opljačka, dovoljno je bilo da je prstom gurne. Kako da oprostim takav zločin? Jelica je bila dobra, svima je pomagala, a tako je strašno završila. Smatram da Vladan ne sme da izbegne najtežu kaznu.

Podsetimo, Grahovac je studirao u Nišu i u to vreme je živeo kao podstanar u Jeličinom komšiluku. Pošto se u jednom trenutku setio da ona možda ima ušteđevinu u kući, banuo joj je u stan i brutalno joj presudio i opljačkao je.

On se, inače, na svom Fejsbuk profilu predstavljao kao miroljubiv čovek i hvalio se ikonama koje je oslikavao.

Oca okrivio za zlostavljanje

Vladan Grahovac je na prethodnom glavnom pretresu priznao krivicu, ali je tvrdio da je zločin posledica dugogodišnjeg zlostavljanja koje je trpeo.

- Ovo što se desilo Jelici je praktično učinio moj otac, on je glavni pokretač zločina. Imao sam pet godina kada me je silovao njegov prijatelj. Kad je otac saznao da sam gej, tukao me je zbog čega sam pet puta pokušavao da se ubijem - rekao je Grahovac.