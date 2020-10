UŽAS U KRČEDINU I KOSTOLCU! SILOVANE DVE DEVOJČICE - Slučajeve prijavili baka i roditelji! EVO KAKVA JE ODBRANA NASILNIKA!

Dvojicu mladića su prijavili baka i roditelji devojaka, a privedeni su se branili da su mislili da su ove maloletnice mnogo starije. Ž. S. se tereti da je imao seksualni odnos s maloletnicom iz jednog sela. Slučaj je otkrila policija u četvrtak, kada je osumnjičeni pozvan na razgovor u policijsku stanicu.

Roditelji u zatvoru

Kako smo nezvanično saznali, osumnjičeni je u četvrtak po podne došao kolima do kuće u kojoj živi maloletnica.

- Ona je izašla iz kuće i sela s njim u automobil. To je primetio jedan od njenih poznanika i prijavio njenoj babi. Njih dvoje su potom krenuli za njima i našli su ih u automobilu kod stare ciglane. Prema jednoj priči, kada je ugledala babu, devojčica i osumnjičeni su pobegli kolima. Prema drugoj priči, baba je devojčicu izvukla iz automobila i odvela kući, gde je ona, navodno revoltirana što ju je baba pratila, počela da preti samoubistvom - objašnjava izvor

Kako nam je objasnio, policija je došla u kuću u kojoj devojčica živi i navodno u razgovoru s njom saznala šta se desilo.

- Osumnjičeni je priveden u policijsku stanicu, gde je rekao da ne zna koliko ona ima godina - rekao je sagovornik Kurira.

Baka nije želela da kaže šta se tačno desilo, ali kako smo saznali od komšija, ni njoj nije lako.

- Devojčicini roditelji su u zatvoru, a ima ih još troje braće i sestara. Ona je najstarija, ima mlađu sestru i i još dvoje koji su, koliko znam, u hraniteljskoj porodici. Otac joj je u zatvoru oko pet godina, a od pre pet do šest meseci i majka zbog narkotika. Brigu o devojčicama, koliko to može, vodi baka, ali verujem da joj je teško - kaže jedan od komšija.

Komšinica s kojom smo takođe uspeli da razgovaramo potvrdila je za Kurir da je devojčica problematična.

- Verujem da je to dete videlo svašta i da raste s poremećenim sistemom vrednosti. Često sam je viđala u društvu starijih muškaraca, koji zloupotrebljavaju njenu porodičnu situaciju i godine - kaže meštanka.

Otac uhapšenog iz Krčedina: Moj sin nije silovatelj

Otac uhapšenog Ž. S. kaže da ne znaju šta se tačno desilo između njegovog sina i devojčice. - Sina su zvali u četvrtak iz policije. Odvezao sam ga ne znajući o čemu se radi, još uvek je moj automobil u policiji. Tek kada smo stigli tamo, čuo sam da mu na teret stavljaju obljubu maloletnice. Da budem iskren, ni ja nisam znao koliko ona ima godina, a znam je iz viđenja, jer se svi uglavnom tako i poznajemo. Ne znam da li ju je moj sin obljubio ili ne, ali znam da nije silovatelj - kaže vidno potresen otac. On je objasnio da je ta devojčica bila u vezi sa mladićem koji ima 21 godinu i da on ima sestru, te da je njegova ćerka s njom školska drugarica. - Nju je moj sin znao samo preko tog mladića jer su se verovatno iz te priče i znali. S druge strane, tog mladića, koji je bio u vezi s tom devojčicom ranije, video sam i on mi je rekao da ju je moj sin obljubio. To mi je rekao on koji je s njom bio u vezi. Ali sada mi se kao ocu otvara pitanje. Ovaj je bio u vezi s njom i to je normalno, a moj sin ju je navodno obljubio. Nisam uspeo da razgovaram sa sinom, ali molim boga da nije imao ništa s njom - kaže otac