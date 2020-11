Budvanin Mario Lazović (42) uhapšen je juče u Srbiji po Interpolovoj poternici koja je raspisana za njim zbog sumnje da je formirao kriminalnu grupu koja se bavila međunarodnim švercom 840 kilograma kokaina!

Kako je istragom utvđeno ova grupa je kokain kupovana za 3-4.000 evra, a preprodavala ga za 40.000!

Akciju lociranja i hapšenja sproveli su službenici Odseka za međunarodnu operativnu policijsku saradnju u Sektoru kriminalističke policije i Odseka za ciljane potrage MUP Republike Srbije.

Lazović se, kako prenose crnogorski mediji, sumnjiči da je imao konkretnu ulogu i bio član organizovane kriminalne grupe koja je krijumčarila 840 kilograma kokaina na brodu „Florida”.

Organizatori ove grupe su, kako navodi list "Dan", Nikica T. i Damjan V., dok su pripadnici grupe postali Milovan Lolo L, Milica B, Jovan E, Ranko S. i Darko G, Radoje R, Marko S, Veljko J, Mario L, Zerina K. i Dragana P. koja je nedavno uhapšena u Nemačkoj.

Marko S. i Veljko J. proglašeni su krivim zbog krivičnog dela trgovine drogama presudom nadležnog suda sa Azorskih ostrva. Prvom je određena kazna zatvora u trajanju od deset godina i šest meseci, a drugom devet i po godina robije.

Prema sudskim spisima, osuđeni su nakon što je tamošnja policija kod njih, na brodu „Florida 2”, pronašla 700 paketa kokaina težine 710.538,200 grama. Međunarodno krijumčarenje kokaina navodno je finansirao Todorović, koji je u svom auto-servisu „Monte car” organizovao sastanke pripadnika kriminalne grupe, na kojima je davao instrukcije i koordinisao radnje ostalih u obavljanju kriminalnih aktivnosti.

Prema sadržini naredbe o sprovođenju istrage, kako navodi "Dan", uhapšenog Maria Lazovića sumnjiče da je po uputstvima okrivljenog T. u svom lokalu prenosio poruke drugim pripadnicima organizacije, obaveštavao ih o toku i praćenju realizacije kriminalnog plana, ali i da sa Giljačom isproba brod i pripremi ga za krijumčarenje kokaina.

– Da izvrše popravke i prepravke broda i da se izvrši probno korišćenje nautičkih uređaja u cilju realizacije kriminalnog plana...

Operacija protiv te kriminalne grupe pokrenuta je 2017. godine, a dovela je do presretanja katamarana 2018. godine u Portugalu, koji je prevozio više stotina kilograma kokaina sa Kariba u Evropu.

Osnovana sumnja da su osumnjičeni izvršili krivično delo stavljeno im na teret proizilazi iz dokaza prikupljenih u izviđaju, a posebno materijala koji je policija prikupila primenom mera tajnog nadzora, audio-zapisa i transkripta komunikacija okrivljenih i drugih lica, evidencija o prelasku granice za okrivljene, dokaza i dokumentacije koju je Uprava policije Crne Gore prikupila preko EUROPOL-a razmjenom od policije Portugala, Francuske, Slovenije, Hrvatske, Srbije, ugovora o kupovini broda „Florida 2”, izvodima iz računa o uplatama kupoprodajne cene, falsifikovanih pasoša, dela dokumentacije koji se nalazi na brodu „Florida 2”, koju je oduzela policija Portugalije, te analiza listinga osumnjičenih i njihovo kretanje po baznim stanicama u spornom periodu – piše u rešenju Apelacionog suda.

Tajno ih prisluškivali dve godine

Skoro tri godine crnogorski istražitelji bili su na tragu međunarodnoj grupi krijumčara osumnjičenih za šverc droge – epilog te akcije za sada je zaplena 840 kilograma kokaina, osam uhapšenih, oduzimanje sedam luksuznih automobila, 12.500 eura, oružja, kriptovanih telefona...

Crnogorski istražitelji saopštili su da su u tom predmetu dve godine sprovođene mere tajnog nadzora i da su prisluškivanjem i praćenjem došli do dokaza da kriminalna grupa raspolaže velikim količinama novca, jer su u Južnoj Americi kilogram kokaina plaćali od tri do četiri hiljade evra, a prodavali ga u zapadnoj Evropi od 30.000 do 40.000 evra.