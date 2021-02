TUČA U PRIHVATNOM CENTRU ZA MIGRANTE: Petorica IZBODENIH, dvoje sa teškim povredama! Napadač uhapšen!

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Kikindi uhapsili su A. B. Z. (2000) iz Avganistana, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivična dela teška telesna povreda i laka telesna povreda.

On se sumnjiči da je u Tranzitnom prihvatnom centru u Kikindi, nakon tuče u kojoj je učestvovalo više osoba, oštrim predmetom naneo teške telesne povrede dvojici migranata, dok je trojicu lakše povredio. Povređenim migrantima pomoć je ukazana u Opštoj bolnici u Kikindi. Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden Osnovnom javnom tužilaštvu u Kikindi.

Autor: M. Mijatović