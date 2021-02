Tintor o slučaju Mike Aleksića: 10 devojaka dosad saslušano u svojstvu ošetćenih (VIDEO)

Advokat Jugoslav Tintor rekao je da je od strane policije stigla dopuna krivične prijave i da je u okviru tog proširenja određen broj žrtava i svedoka u slučaju Mike Aleksića. Kako kaže kada se sve sabere 10 devojaka je saslušano u svojstvu ošetećenih, dok je 6 ili 7 devojaka saslušano u svojstvu svedoka.

- To su neki slučajevi u kojima je po proceni tužilaštva i policije takođe bilo određenog događaja koji se može podvesti pod seksulano zlostavljanje ili iz razloga proteka vremena ili iz drugih razloga sa krivično-pravnog aspekta kako bi se sagledala kompletna slika– objasnio je Tintor za Pink.

Tintor je rekao da su devojke svedočile po proširenju i da je istraga u toj nekoj fazi po prilično poodmakla, te da samo zna da Aleksić načelno negira dela bez ulaženja u bilo kakve pojedinosti.

- Ja sam uveren da on verovatno priprema svoju odbranu i planira da će je možda izneti tek pred sudom a ne u ovoj fazi. Okrivljeni ima pravo da se prani u vreme i na način kada mu je najpovoljnije i niko mu to pravo ne uskraćuje– kaže Tintor.

Naglašava da se pod krivičnim delom silovanje ne podrazumeva samo čin obljube, već i sa obljubom izjednačeni čin, da on ne zna da je Aleksić u svojoj odbrani pominjao da ima problema sa prostatom i da ako je tako to će lekari i veštaci da utvrde, onoga trena kad on to istakne kao argument u postupku.