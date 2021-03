Tokom vikenda u Somboru kontrolisano 259 vozača - 50 sankcionisano

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Somboru, u lokalnoj akciji pojačane kontrole saobraćaja usmerenoj na otkrivanje prekršaja upravljanja vozilom pod dejstvom alkohola i psihoaktivnih supstanci, koja je sprovedena 27. februara, od 16 časova do ponoći, kontrolisali su 259 vozača, od kojih je 50 sankcionisano zbog nepoštovanja saobraćajnih propisa.

Iz saobraćaja je isključeno ukupno 8 vozača, od kojih je 7 upravljalo vozilom pod dejstvom alkohola, a jedan pod dejstvom psihoaktivnih supstanci. U prostorijama Policijske uprave troje vozača je zadržano do istrežnjenja, odnosno do 12 časova. Najviše vozača, njih 20, sankcionisano je zbog nekorišćenja sigurnosnog pojasa. Apelujemo, navodi se u saopštenju, na vozače da budu odgovorni prema sebi i drugima, da poštuju ograničenje brzine, da ne upravljaju vozilom pod dejstvom alkohola i koriste sigurnosni pojas na način na koji je to predvideo proizvođač vozila. Takođe, apelujemo i na sve ostale učesnike u saobraćaju da poštuju saobraćajne propise, jer na taj način čuvaju svoj i živote drugih učesnika u saobraćaju.

Autor: M.Mijatović