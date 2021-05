Devojka (27) posle operacije zadnjice mesecima trpi JEZIVE BOLOVE: LAŽNI DOKTOR SAVA me prvo unakazio, a onda je počeo da mi PRETI

Lažni doktor Sava Knežević mi je unakazio telo, a onda počeo da preti meni i mojoj porodici, tvrdi devojka (27), koja je želela da ostane anonimna, a kojoj je nakon odlaska na operaciju povećanja zadnjice život postao horor!

Kaže da operacija nije uspela, mesecima trpi bolove, ima podlive i otoke. Prevarant je odbio da ispravi svoju grešku, a ona je rešila da ga tuži nakon čega je Knežević navodno počeo da je maltretira i napada. Preteće poruke je sačuvala zbog čega će biti ključni svedok u istrazi koja se vodi protiv Kneževića.

Da stvar bude gora, čak i kad Sava bude priveden i kažnjen za svoja zlodela, njoj ostaju ožiljci koji će je zauvek podsećati na najgori period života.

- Oduvek sam bila nezadovoljna svojom zadnjicom. Smatrala sam da je premala. Kad sam se konačno usudila da odem na operaciju, koju sam dugo priželjkivala, počela sam da se raspitujem kod lekara kako bih to mogla da uradim. Tako sam došla do doktora Save. Videla sam da ga reklamiraju mnoge poznate ličnosti i da ima ordinacije u Cirihu i jednom od najprestižnijih hotela u Dubaiju. Pomislila sam: "To je to, mora da je sjajan!" Dogovorili smo se da mi višak sala iz stomaka prebaci u zadnjicu. Dok smo se dogovarali za zahvat, videla sam da me neobično gleda, uznemirila sam se, ali sam taj nemir pripisala strahu od operacije - prisetila se jednog od najgorih dana u svom životu.

Sava i dalje u bekstvu Sava Knežević (23), maser iz Batajnice, sa majkom Danijelom (49), cvećarkom, osakatio je na desetine ljudi lažno se predstavljajući kao plastični hirurg! Kad su otkrivene prevare cela porodica se iselila iz Batajnice i oglasila kuću na prodaju. Trenutno se kriju u Srbiji i pitanje je dana kada će biti uhvaćeni. Zbog lažnih pasoša i ličnih karata zemalja Evropske unije, u slučaju da Sava pokuša bekstvo, obaveštene su sve policije u regionu.

Prema njenim rečima, kad se probudila iz anestezije, Sava joj je dao helanke-steznik i rekao da to mora da nosi kako bi rezultati intervencije bili savršeni.

- Nakon nekoliko dana skinula sam zavoje, ali ono što sam videla u ogledalu potpuno me je razočaralo! Moja zadnjica bila je potpuno iste veličine kao i ranije, ali sada totalno iskrivljena. Ubeđivao me je da će sve doći na svoje mesto, da nosim helanke i da neće biti problema. Međutim, ništa se nije dešavalo. Kad sam mu nakon mesec dana od intervencije poslala poruku i rekla da nisam nikako zadovoljna, da nije uradio ništa od onoga što smo se dogovorili, počeo je moj pakao. Tužiću ga za sve što mi je uradio, a to sam mu i rekla - priča devojka.

Sa užasom u glasu dodaje da je Knežević počeo da joj preti.

Počeo je da mi šalje poruke sa najgnusnijim uvredama i pretnjama: "Slomiću te k********", "Ubiću te", Smrdljiva mala f****** presešće ti", "Sve ću ti naplatiti"... Zbog svega toga plašim se za svoj život, ali i živote članova moje porodice. Živim u konstantnom strahu jer nisam sigurna na šta je sve spreman - kaže ona.

Svaki put kad se pogleda u ogledalo suze same krenu.

- On toliko ne zna da mi nije skinuo čak ni sve konce. Nakon tri meseca, dok sam se tuširala, osetila sam da mi iz kože viri nešto, uzela pincetu i izvukla ostatak konca! Moja zadnjica je iskrivljena, imam velike podlive, ali i dva masna tkiva modroljubičaste boje veličine klikera. Kada obučem haljinu, to se sve ocrtava i ne mogu sakriti užas koji mi je Sava napravio - ispričala je nesrećna devojka.