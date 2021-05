Vozač autobusa u kojem je došlo DO TUČE DEVOJAKA otkrio šta se TAČNO DEŠAVALO: Nisu se znale od ranije, a odvajanje je bilo nemoguća misija!

M.R. vozač autobusa na liniji 23 u kom je juče oko 16. 30 sati došlo do incidenta, kada su se potukle dve devojke koje se ne poznaju od ranije, kaže da ovako nešto prvi put doživljava u karijeri.

- Devojke su se svađale, ja sam ih zamolio da budu tiše. One su nastavile i potom sam zaustavio vozilo i lepo ih zamolio da ga napuste. Međutim, crnokosa devojka nije reagovala na to već je fizički nasrnula na plavokosu. Ustao sam da ih razvadim, ali to je bilo kao da vučem deblo - priča šokirani vozač i dodaje:

Ne mogu da verujem koliku je snagu crnokosa imala, ona kao da je bila pod dejstvom alkohola ili nekih narkotika. Pa, odvajanje je bilo nemoguća misija, jer sam vodio računa da ne povredim nijednu od njih dve. S druge strane i ja sam otac imam ćerku, negde ih sve vidim kao nežniji pol u šoku sam zaista - priča u dahu vozač.

Prema njegovim rečima tuča je nastala jer nesrećna plavokosa devojka nije znala da izbriše broj na telefonu jer ga je skoro kupila.

- Ona je pozajmila telefon toj devojci, koju prvi put vidi u životu, da zove dečka. I ova joj je dala bez pogovora. Problem je nastao kada je tražila da izbriše taj broj. Ova joj je objasnila da je skoro kupia ajfon i da ne zna da ga obriše, čak je i drugoj putnici dala ali ni ona nije znala. Objasnila joj je da će ga obrisati kada bude stigla na fakultet. Daće nekom ko zna. Međutim, to nije dolazilo u obzir, nasrnula je na nju pokušavajući da joj otme telefon. Potom je nastala tuča kakvu sam samo na televiziji mogao da vidim. To je bilo čupanja, grebanja, vika ....ma strašno - objašnjava on.

Kako dodaje, interesantno je da je u autobusu bilo putnika, ali niko od njih nije reagovao.

Tek nakon nekog vremena neke devojke i žene su pritrčale da mi pomognu. Jedna žena je uhvatila crnokosu devojku za kosu i bukvalno je odvukla iz autobusa. Kolege mi kažu da bi u mom slučaju izudarili šamare devojci da se smiri, ali ja to zaista nisam mogao, a i posle toga bih opet ja bio kriv. Mi vozači smo uvek krivi za sve - kaže nesrećni čovek koji je tokom ovog incidenta isteglio tetive na zlobovima.

Kako je istakao želi da iskoristi priliku da apeluje na građane za strpljenje, i na one koji sa decom ulaze u autobus da više povedu računa.

- Nismo mi krivi kada se promeni trasa na liniji ali smo prvi na udaru. S druge straneu ime svih kolega zamolio bih građane koji sa decom ulaze u autobus da ulaze na prednja vrata kako bi ih videli. Majke sa decom ili bake ne obraćju pažnju na to ali oni se sporije kreću, više im treba vremena da se spreme za izlazak i kada stanu na treća ili četvrta vrata skoro da ih ne vidim u retrovizoru. Eto ako ikako mogu da zamolim da vode računa o tome zbog njih samih ali i zbog nas - kaže vozač autobusa M.R.