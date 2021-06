SAZNAJEMO: Na saslušanju predavač Petnice označen kao seksualni zlostavljač polaznica

Bivši radnik Istraživačke stanice Petnica Branislav Savić (65), čiji je identitet otkrio bivši direktor stanice Vigor Majić, nakon ispovesti pet bivših polaznica o tome kako su od njega u periodu od 11 godina doživele seksualno uznemiravanje, danas se saslušava u svojstvu građanina.

Kako saznaje “Blic”, nakon što je Osnovno javno tužilaštvo u Valjevu formiralo predmet i naložilo predistražne radnje, najpre su informativni razgovori obavljeni sa Majićem, kao i sadašnjim direktorom ISP Nikolom Božićem, a danas takav razgovor istražni organi vode sa Savićem, dugogodišnjim predavačem u ISP, vođom programa astronomije, redaktorom i urednikom “Petničkih sveski”.

- On se, s obzirom da je reč o predistražnom postupku koji podrazumeva prikupljanje obaveštenja o svim događajima za koji postoji osnov sumnje da predstavljaju krivično delo, saslušava u svojstvu građanina i nije lišen slobode. Uz to, izvršen je i pretres na više lokacija i uzeta odgovarajuća tehnička oprema zbog pronalaženja materijalnih dokaza – objašnjava naš pouzdani izvor iz istrage slučaja koji danima potresa Srbiju.

Dok su same devojke, nekadašnje polaznice programa u ISP, u svojoj ispovesti za “Vreme” seksualnog zlostavljača označile kao S, bišvi direktor Vigor Majić je otkrio da je reč o Branislavu Saviću, s kojim je ISP radni odnos raskinula 2017. godine.

- Ja sam 2017. godine dobio jednu žalbu, vrlo argumentovanu, a bilo je to jednom i 2014. godine, kada to jednostavno nisam prepoznao. Bio sam prilično slep za taj problem i nisam bio informisan. Te 2017. godine dobili smo svedočenje, da se pre više godina desio problem i da to treba da se reši među nama – izjavio je Majić, dodajući da je osoba koja je 2017. godine prijavila seksualno nasilje tražila da se slučaj ne obznani, “kako se žrtve ne bi retraumatizovale”, te da su oni poštovali njenu želju, ostavivši joj mogućnost da ga prijavi policiji.

Posle nekoliko dana ćutanja, inače, ISP se danas opet oglasila saopštenjem za javnost u kojem se navodi “da su žene koje hrabro govore o svojim iskustvima njihove saveznice u borbi za društvo bez nasilja i uznemiravanja”.

- Osuđujemo svaki oblik seksualnog nasilja i bezrezervno izražavamo podršku žrtvama nasilja i njihovim porodicama. Nadležni organi su pokrenuli istražni postupak u vezi sa slučajevima koji su izašli u javnost i svi članovi kolektiva IS Petnica su im na raspolaganju. Žao nam je što nismo ranije prepoznali značaj ovog problema i preduzeli sve neophodne institucionalne mere. Obavezujemo se da upoznajemo javnost sa rezultatima svih koraka koje sada preduzimamo da zaštitimo učesnice i učesnike seminara u Petnici od nasilja – saopštava danas ISP.

Rukovodioci devet programa u ISP ranije su, zbog nesumnjive odgovornosti da se povodom optužbi za seksualno zlostavljanje ne preduzme ništa, zatražili ostavku aktuelne uprave Petnice, a dr Tanja Adnjađević iz UO ISP potvrdila je “Blicu” da je sednica UO, na kojoj će o svemu što se dešavalo u stanici raspravljati, održati sutra.

