'REŠIO GA JEDNIM UDARCEM!' Svedok-saradnik otkrio: Marko Miljković SEKIROM ubio Goksija! U Ritopek ga namamio 'prijatelj'!

Marko Miljković mi je rekao da se Goksi dobro držao, da je bio najhrabriji, da ga je on lično "rešio" jednim udarcem sekire.

Ovim rečima je, prema navodima iz optužnice, svedok-saradnik, inače pripadnik klana Veljka Belivuka zvanog Velja Nevolja i Marka Miljkovića, opisao trenutak kada je klan ubio navijača Gorana Veličkovića Goksija, vođu Partizanove navijačke grupe "Jang bojs".

Veličković je navodno ubijen 3. avgusta prošle godine jer je bio blizak škaljarskom klanu i "na vezi" sa Filipom Koraćem, desnom rukom vođe zemunskog klana Lukom Bojovićem. Korać je, podsetimo, pre nekoliko godina organizovao pokušaj preuzimanja tribine od navijačke grupe "Principi" koju predvodi Belivuk, a pod čijim okriljem je delovala njegova svirepa organizovana kriminalna grupa.

Svedok-saradnik je rekao da je Goksija ubio Miljković jednim udarcem sekirom.

- I to je rekao da ga je "dobro pogodio", pa nije morao dva puta da udara - rekao je on.

Nakon svirepog ubistva, klan je na Goksijevom telu napisao poruku: "Korać pi*ka". Fotografija na kojoj se to vidi pronađena je u telefonima pripadnika klana. Ova fotografija je preko Skaja, šifrovane aplikacije koju koriste kriminalci širom sveta, a u koju je FBI provalio, slata menju pripadnicima grupe, ali i direktno FIlipu Koraću. Navodi se da je tu fotografiju dobio i bivši vođa navijača Partizana, Miloš Radisavljević Kimi.

Vuk ga namamio u Ritopek

Podsetimo, Goran Veličković Goksi, u kuću strave u Ritopeku namamljen je preko prijatelja Vuka Vučinića, uhapšenog pripadnika Belivukovog klana koji je pre nekoliko dana pušten da se brani sa slobode!

Oproban metod kojim su se, kako se sumnja, članovi Belivukove grupe služili da žrtvu namame preko njoj bliskih ljudi, iskoristili su i u ovom slučaju. Tako su u kontakt sa Veličkovićem stupili preko Vučinića sa kojim je on dugo bio jako blizak.

- Njih dvojica su bili baš bliski prijatelji, porodice su im se družile, pa nije bilo razloga da posumnja šta se sprema - objašnjava izvor "Blica".

Vučinić je 3. avgusta 2020. godine, kako se sumnja, pozvao Veličkovića po naređenju Belivuka i Miljkovića, da se nađu u blizini jedne privatne klinike u Višegradskoj ulici. Goksi je na sastanak došao taksijem, a potom je na ovoj lokaciji, kako se navodi u naredbi za sprovođenje istrage, prešao u "smart" beogradskih oznaka kojim je upravljao Vučinić. On ga je odatle odvezao do kuće strave u Ritopeku. Da li je Goksi znao da ga u Ritopeku čekaju pripadnici Belivukove grupe za sada nije poznato.

Upravo u tom "smartu", kojim je Vučinić "pokupio" Veličkovića, on je poslednji put snimljen živ. Taj automobil policija je zaplenila u noći hapšenja Belivuka i pripadnika njegove kriminalne grupe i to u trenutku kada su išli da spale automobile kako u njima ne bi bili pronađeni tragovi koji bi ih uvezali sa brojnim krivičnim delima, pa i sa nestankom Gorana Veličkovića.

Po dolasku u kuću opasanu betonskim bedemima i sa video-nadzorom, kako se sumnja, Belivuk, Miljković i više za sada neidentifikovanih lica besumučno su se iživljavali nad Veličkovićem i na kraju ga ubili "iz bezobrizne osvete", a potom su pokušali da sakriju tragove izvršenog dela.

Ko je Vuk Vučinić?

Vuk Vučinić, koji je uhapšen iste noći kad i Belivuk kao deo njegove kriminalne grupe, bio je pripadnik Partizanove navijačke grupe "Vandal bojs" i sa Veličkovićem se sprijateljio upravo na tribini. "Jang bojs" i "Vandali", kojima su pripadali žrtva i osumnjičeni, otišle su sa Partizanovog juga kada je njime zagospodario Belivuk, pa se postavlja pitanje kada je i zašto osumnjičeni Vučinić prešao na suprotnu stranu, s obziorm na to da je sve vreme od podele među navijačima na stadion dolazio sa grupama koje su u zavadi sa Belivukom i jugom.

On je smatran pripadnikom Belivuku suprotstavljene strane, sa njima je dolazio na utakmice, sa njima se družio. Dešavalo se da ne dolazi na utakmice i da ne učestvuje u radu grupe po nekoliko meseci i to je jedini što je bilo sumnjivo u njegovom ponašanju, ni iz čega nije moglo da se pretpostavi da je pripadnik Belivukove organizacije, nezvanične su informacije do kojih je "Blic" došao.

Motiv zbog kog je prijatelja odveo u smrt za sada je nepoznat.

Pre ovog slučaja, javnost je za osumnjičenog čula kada je sa još trojicom mladića uhapšen 2019. godine jer su Novom Beogradu oteli vozilo i vozaču naneli teške telesne povrede. I pre toga bio je hapšen zbog droge i nasilničkog ponašanja.

31 ime u optužnici

U optužnici je, u ovom trenutku, 31 ime. Okrivljeni su Veljko Belivuk (35), Marko Miljković (30), Miloš Budimir (36), Marko Budimir (32), Vladimir Grek (36), Milovan Tadić (33), Filip Ivanovski (29), Srđan Lalić (35), Boris Karapandžić (33), Nemanja Đurić (35), Vlado Draganić (46), Aleksandar Vučeljić (39), Dejan Tešić (38), Nikola Stefanović (33), Nemanja Lakićević (41), Nikola Spasojević (29), Željko Kodžić (41), Nebojša Janković (50), Vlado Georgijev (38), Slađana Sekulić (39), Vuk Vučinić (29), Marko Andrić, Bojan Hrvatin i Aleksandar Š. Svi su u pritvoru osim Vučinića, koji se brani sa slobode.

Pored njih, na optužnici su i kasnije uhapšeni Vojislav Đorđević (19), Slobodan Mitić (40), Aleksa Dunjić (24), Miloš Selak Lukić (21), Aleksa Stošić (22), Filip Ivanovski i Mijat S. (22). Oni se sumnjiče za otmicu i silovanje, koje su počinili po Belivukovom nalogu. Reč je o neposlušnom "vojniku" - I. S., koji je sada pod zaštitom policije i ima status oštećenog.