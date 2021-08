Ispovest oca preminule bebe iz Pirota: Doktor je bio izgubljen i mucao, rekao da mi sin nije u redu

Bračni par Miljana (21) i Vinko Zlatković (34) iz Belog Polja, mesta kod Pirota, izgubili su bebu odmah po njenom rođenju, u pirotskoj bolnici.

Šta je uzrok ove tragedije od koje su svi članovi porodice Zlatković zanemeli, znaće se posle obdukcije, koja je odmah naložena.

Otac Vinko drhtavog glasa govori za Telegraf.rs da ne zna šta se desilo. Sve je, priča, bilo u redu. Trudnoća uredno vođena, svi pregledi i rezultati bili su odlični.

- Ne znam... Ne znam ništa još... Suprugu sam u nedelju ujutru oko 9 sati odvezao u bolnicu. Ostavio sam zdravu nju i zdravu bebu. Svi pregledi su bili u redu... Rezultati su bili idealni, bolji nisu mogli da budu. Otišao sam kući, posle toga smo se odmah čuli, a ona mi je rekla da će joj uzeti telefon - navodi Vinko.

Od tog trenutka, više nije bio u kontaktu sa njom.

- Pošto nisam mogao da izdržim više, otišao sam do bolnice, ali su mi rekli da se Miljana još nije porodila, i da će mi javiti kada se porodi - navodi on.

Kako kaže, cela porodica čekala je do 21 sat uveče, ali se ništa i dalje nije dešavalo. I dalje nije bilo poziva. U jednom trenutku, Miljana je pozvala i rekla da ne zovu više, jer su dosadni.

- Rekla je da ima bolove i da još čeka da se porodi. Od tog trenutka sam ponovo čekao, celu noć, nisam spavao, nije mi se uopšte javljala. Miljana se porodila oko 15 do 3 ujutru, ali nama to niko nije javio. Njena sestra koja radi u bolnici kao čistačica otišla je oko 6 ujutru na odeljenje i saznala to. Saznala je i da beba nije dobro, a meni je to javila tašta - u dahu priča otac preminulog dečaka.

Oko pola 9 bio je u bolnici, pokušavajući da sazna šta se desilo.

- Doktor je bio izgubljen, rekao: "Bebica nešto nije u redu", nije znao šta da odgovori, stalno je mucao... Čekali smo rezultate od pedijatra iz Niša, gde je naša beba transportovana. Pedijatar je javio da je bebica preminula - izgovara Vinko dok mu glas puca.

- Ona je dobro zdravstveno, slaba je ali dobro. Potrešena je. Cele noći je imala bolove... Beba je bila velika - 4,5 kilograma. Videćemo šta će obdukcija pokazati. To je inače naše prvo dete - zadržavajući suze govori Vinko Zlatković.