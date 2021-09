'KRVI JE BILO SVUDA PO SOBI! TUKAO ZETA SVE DOK NIJE IZGUBIO SVEST': Komšije u šoku nakon brutalnog prebijanja u Srbobranu

Brutalni napad dogodio se u nedelju u kući Đorđa Starčeva kod Srbobrana, a na njega je šurak nasrnuo navodno zbog neraščišćenih računa.

Dvadesetčetvorogodišnji Radoje Savić iz Nadalja kod Srbobrana uhašen je zbog sumnje da je drvenom palicom brutalno pretukao zeta Đorđa Starčeva (38). Kako se saznaje Savić je muža svoje sestre udarao sve dok mu nije smrskao glavu i dok ovaj nije izgubio svest.

- Savić je ušao u kuću sestrinog nevenčanog supruga i tamo se zadržao neko vreme. Tada je između njega i Đorđa došlo do žestoke svađe, a zatim i do fizičkog obračuna. Radoje je počeo pesnicama i nogama da udara svog zeta gde god je stigao. Međutim, kao mu to nije bilo dovoljno pa je uzeo drvenu palicu i počeo silovito da ga udara po glavi. Tukao ga je dok Đorđe nije izgubio svest. Sumnja se da su imali neraščišćene račune od ranije, ali zasad nije poznato zbog čega su tačno bili u sukobu - kazao je izvor upoznat sa slučajem.

Nesrećni Đorđe je u tuči zadobio teške povrede.

- Udarao ga je nemilosrdno. Đorđe je završio u bolnici gde su mu konstatovane teške povrede opasne po život. Ima prelom lobanje, izliv krvi u mozak i slomljen nos, kao i brojne manje povrede po telu. Lekari mu se bore za život, za sada je bez svesti i u životnoj je opasnosti - tvrdi sagovornik.

Neposredno posle napada, Radoje Savić je uhapšen. Kako se saznaje, on je juče u toku dana saslušan u tužilaštvu zbog nanošenja teških povreda nakon čega mu je određen pritvor do 30 dana.

- Pritvor mu je određen da boravkom na slobodi ne bi mogao da utiče na svedoke i ponovi krivično delo - kaže sagovornik.

Komšije pretučenog muškarca u šoku su zbog napada.

- Savića sam videla kada je ušao u kuću svog zeta. Nedugo posle toga začula se sirena. Izašla sam napolje i videla Hitnu pomoć i policiju. Kada sam čula šta se dogodilo nisam mogla da verujem. Rekli su mi da je krv bila svuda po sobi - kazala je jedna komšinica.