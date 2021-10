NEMA KOGA NIJE PREVARIO! Muškarac iz Trstenika se predstavljao kao UNOPS zastupnik Kraljevine Norveške i počinio više krivičnih dela

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Kraljevu, intenzivnim radom, rasvetlili su više prevara i uhapsili A. M. (1982) iz Trstenika zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio ova krivična dela.

Sumnja se da je on kao zakonski zastupnik jednog udruženja iz Kraljeva, lažno se predstavljajući kao zastupnik Kancelarije Ujedinjenih nacija za projektne usluge UNOPS, koja zastupa Kraljevinu Norvešku, doveo u zabludu odgovorna lica dve firme sa područja Kraljeva i Čačka da će im UNOPS donirati novac da isporuče i ugrade 13 plastenika fizičkim licima, čija je vrednost veća od 4,9 miliona dinara. Takođe se sumnjiči da je sa 10 fizičkih lica sa područja Čačka, Kraljeva i Trstenika zaključio ugovore o donacijama ovih plastenika na ime navodne izrade tehničke dokumentacije i od njih uzeo više od pola miliona dinara. Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden Osnovnom javnom tužilaštvu u Trsteniku.

