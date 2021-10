'DECA BI IZGORELA DA NISMO STIGLI NA VREME!' Bolna ispovest Jakovljevića iz Kraljeva - POŽAR IM SPALIO KUĆU DO TEMELJA!

Vatrena stihija uništila je sve u domu Jakovljevića koji kažu da je kuća izgorela kao šibica.

Stravičan požar izbio je u petak ujutru u porodičnoj kući Jakovljevića u kraljevačkom Vojnom naselju, u trenutku kada je troje maloletne dece bilo unutra, a samo čudom, ili srećom, u vatrenoj stihiji niko nije povređen.

Devojčica Milica (10) i njena starija braća Teodor (12) i Trifun (14) spavali su kada je došlo do požara u kuhinji, a majka i otac otišli su do lekara po doznake jer su preležali korona virus. Stvari, dokumenta, nameštaj, uspomene, sećanja... Sve je nestalo, ali su roditelji Mila i Zoran ipak srećni jer život nema cenu.

Do nesreće je došlo oko 9 ujutru, a deca su tada bila u kući sa babom i dedom.

- Naložila sam šporet ujutru, možda je do instalacija... Ne znam... Suprug i ja smo otišli u ambulantu da uzmemo doznake jer smo imali kovid. Sreća te nije bilo gužve pa smo se brzo vratili kući. Da smo stigli 10 minuta kasnije, deca bi mi izgorela u kući - priča Mila Jakovljević.

Kako kaže, ništa nisu uspeli da spasu, jedino njena dokumenta, osim pasoša koji su izgoreli.

- Ništa sem toga, ni odeću, ma kakav nameštaj... Sve je to izgorelo kao šibica. Inspektori su rekli: Još nismo videli ovakav slučaj, da do ove mere ovako izgori. Vatrogasci su rekli da je bilo toliko strašno, da nisu mogli da veruju - objašnjava naša sagovornica.

Mila je, kada je ulazila u kuću, primetila dim. Požar je, kaže, izbio u kuhinji.

- Rekla sam mužu: "Zorane, gori nam kuća". Brže bolje smo pokušali kofama vode da gasimo, ali to je bilo kao da pljujemo na vatru. To je tako brzo planulo, pa smo se nagutali dima... Bukvalno da nismo stigli na vreme, decu ne bi smo našli živu - navodi ona.

Mila navodi da je ovo, ipak, uprkos velikom materijalnom gubitku, priča sa srećnim krajem jer niko nije povređen.

- Čak smo i mačku sa mačićima i zecom spasili. Najmlađe dete, Milica kukala je za njima, pa smo morali i njih da spasimo. Plače ona, mislila da je mačka stradala, ali se ona ipak pojavila i eto njene sreće - kaže naša sagovornica dodajući da život ne može da se kupi.

Kako objašnjava njen suprug Zoran, prva reakcija im je, kada su videli da kuća gori, bila da iz kupatila uzmu vodu i "ugase ono što se okom moglo videti". Zbog požara je u kući nestalo struje, a plamen se proširio iz kuhinje i u kratkom roku popeo uz zidove i zahvatio krov.

- Ispod nas je živela moja majka koja ima karcinom dojke u poodmakloj fazi. Otac voli da boravi kraj Morave, što je blizu kuće, ali on je star čovek, ništa nije primetio - dodaje.

Zoran kaže da su trenutno u smeštaju blizu svoje kuće, ali da sutra treba da se premeste u drugu kuću koja će da bude njihov privremeni dom.

- Jedan čovek koji ima kuću ovde, a radi u Nemačkoj, ustupio nam je svoju kuću do proleća. Kuća je u redu, ima sve osnovne elemente za život. Samo decu da psihički oporavim. Ćerkicu smo jedva umirili. U sobi je imala mačku s mačićima. Mačiće je zgrabila, ali mačku nismo mogli da nađemo. Srećom, pa se sama pojavila posle dva sata. Deca su pretrpela strah, to je za njih bila trauma. Treba polako da se vrate u školu - objašnjava on.

Oslanjamo se na volju drugih

Jakovljevićima je ceo sprat izgoreo, a sami nisu u mogućnosti da, takoreći, prave novi dom ispočetka.

- Ne preostaje nam ništa drugo nego da se oslanjamo na volju dobrih ljudi. Neki čovek nam je već donirao krovnu građu, treba samo da napišemo specifikaciju, kako bi se utvrdilo koliko je materijala potrebno - navodi Mila.

Mila i suprug su i dalje u istoj garderobi u kojoj su izašli, te im je svaka vrsta pomoći potrebna. Odeća, obuća, nameštaj, građevinski materijal...

- Ni u jednom trenutku nismo mislila na sebe, bitno nam je da deci obezbedimo. Ne znamo koliko će nam novca za sve biti potrebno, to je kao da pravimo novu kuću, od zidova, prozora, uvođenja struje... sve - kaže ona.

Kuća, inače ima tri sobe, kuhinju i kupatilo.

U gašenju požara je, kako su preneli mediji, učestvovalo šestoro vatrogasaca sa tri vatrogasna vozila koji su sprečili da se požar proširi na susedne objekte.

