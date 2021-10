PRESUĐENO VOZAČU ŠLEPERA SMRTI! Kraljevčanin usmrtio petoro, a povredio šestoro radnika - čeka ga duga robija

Od siline udara šasija kombija bila je potpuno je smrskana, a oko nje su se nalazila tela nastradalih.

Goran Blagojević (48) iz Kraljeva, osuđen je danas u Osnovnom sudu u Nišu na sedam godina zatvora jer je vozeći šleper 29. novembra 2019. godine na auto-putu Beograd - Niš u visini Donje Trnave izazvao tešku saobraćajnu nesreću u kojoj je stradalo pet radnika iz Kragujevca dok su dvojica povređena teško, a još četiri lako, piše Blic.

Blagojević je oglašen krivim da je počinio teško delo protiv bezbednosti javnog saobraćaja iz člana 297 Krivičnog zakonika. Stravična nesreća desila se pomenutog dana oko 10.35 časova kada je Blagojević šleperom marke "skania", krećući se u pravcu ka Nišu, u punoj brzini naleteo na kombi marke "folksvagen" sa radnicima iz Kragujevca koji se zaustavio u zaustavnoj traci zbog kvara.

- Bez opravdanih razloga, svojom desnom stranom vozila i većim delom gabarita, prešao je i kretao se zaustavnom trakom koja predstavlja obeleženi uzdužni deo puta namenjen isključivo za zaustavljanje vozila koja se zbog nepredvidivih razloga moraju zaustaviti i kojom je zabranjeno kretanje vozila. Navedenu radnju svojim vozilom nije smeo da preduzme niti da istu započne pre nego što se uveri da može da je izvrši na bezbedan i propisan način, obzirom da je na zaustavnoj traci celim svojim gabaritom usled kvara bilo zaustavljeno putničko motorno vozilo „folksvagen“ te je usled prelaska i kretanja zaustavnom trakom došlo do kontakta prednjeg čeonog dela „skanie“ sa zadnjom stranom „folksvagena“. Od siline udarca „folksvagen“ je odbačen u metalnu zaštitnu ogradu pored puta, odbio se od nje, nakon čega se prevrnuo na levi bok. U trenutku kontakta je u vozilu bilo devet a ispred dva lica, navodi se u optužnom predlogu tužilaštva.

Od siline udara šasija kombija bila je potpuno je smrskana, a oko nje su se nalazila tela nastradalih. Povređeni su sa sedam saniteta Hitne pomoći prevezeni u KC u Nišu gde im je ukazana pomoć i gde su zadržani na lečenju.

Na licu mesta nastradali su Kragujevčani Ljubiša Jovanović (40) i Srđan Jovanović (34), zet i šurak, kao i Žikica Veličković (19). Povredama su u bolnici kanije podlegli vozač kombija Dejan Ristić (34) kao i Boris Stanojević (32). Stefan Velić (20) i Milan Mihajlović (29) zadobili su teške telesne povrede dok su lakše povrede zadobili Boško Mihajlović (53), otac teško povređenog Milana, Goran Nikolić (41), Miroslav Stojković (35) Igor Veličković (45), otac nastradalog Žikice.

Osnovno javno tužilaštvo tražilo je da bude kažnjen najstrožom kaznom koju zakon propisuje za to krivično delo a to je osam godina zatvora.

Jedan od povređenih radnika Boško Mihajlović (53) iz Kragujevca ispričao je odmah posle nesreće da su svi povređeni radnici firme iz Beograda i da su pošli u Leskovac na teren da postavljaju kablove. On je preživeo naletanje šlepera jer se u momentu sudara nalazio van vozila.

- Počeo je kombi da se kvari pa smo stali u zaustavnoj traci. Stao je vozač da vidi šta je, vidi da ne može da upali. On je pomerio kombi skroz u stranu. Tu smo sedeli, pozvao je šlep službu i čekali smo da dođe šlep. U međuvremenu, posle dvadesetak minuta, zaletela se neka budala, kamion sa dve prikolice, što tera ovu drvnu građu. Ja sam bio van nisam bio u kombiju, bio sam pored i još jedan komšija je bio sa mnom. Ostali su svi bili unutra. Tada je naleteo na nas! Prevrnuo sam se i pao, ustao sam i potrčao i imao šta da vidim, sve ih je spljeskao. Sve su bili krvavi i polomljeni. Mi smo se skroz pomerili, nikom nismo smetali, pobegli smo sa treće trake, pored skroz. Kad on naiđe, kad se on stvori, udari onaj kombi, od njega nema ništa. Koliko je brzo vozio to je nemoguće - rekao je tada Mihajlović. Goran Nikolić iz Kragujevca, jedan od povređenih radnika nalazio se u kombiju kada je na njih naleteo šleper.

- Naišao je taj šleper koji nas je pokupio od pozadi. Sedeo sam na prednjem sedištu suvozača. Ja sam izleteo kroz prozor. Ne znam da opišem šta se desilo. Samo mi je bio prekid filma, izleteo sam do pola kroz prozorsko staklo. Kada sam izašao imao sam šta da vidim. Katastrofa - rekao je tada Nikolić novinaru "Blica".

Blagojević se pred sudom branio da ne zna kako je došlo do udesa I da nije video kombi sa radnicima dok ih nije udario.

-Nisam ih video dok ih nisam udario, i danju i noću razmišljam o tome kako je došlo do toga. Vozio sam najnormalnije, nisam koristio mobilni telefon, nikakvih problema u vožnji nisam imao. Ne daj Bože ovo nikome, nikada više nisam seo za volan, niti ću ikad više u životu – branio se Blagojević na suđenju. On je na dajući odbranu, suznih očiju, pokušavao da se priseti šta je uradio tog dana.

- Možda me je 50 metara pre mesta udesa preticalo neko vozilo, te sam instinktivno skrenuo udesno... Tek kada sam udario u kombi video sam šta se desilo. Stao sam i izašao iz kamiona... I to je sve – ispričao je Blagojević ranije pred sudom.