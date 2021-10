'DŽONIĆ ME JE ZAMOLIO DA GA ODVEZEM DO MORAVCA' - Ispovest mladića koji je vozio ubicu Đokića iz Tešice uoči ubistva: Ništa nisam slutio!

Pozvao me je tog dana da me pita da ga prebacim iz Tešice do Moravca. Kao što bih svakog komšiju i njega sam autom odvezao do kuće, rekao je on.

- Tada ništa nisam znao, nisam mogao ni da zamislim šta smera. Rekao je da je odvezao skuter nekom čoveku, ja sam ga pokupio kod Tešice, kod mosta, odvezao sam ga i to je to. Na to sam čak bio i zaboravo, ali je onda policija došla do mene.

Ovako je rekao dvadesetogodišnjak iz Moravca, kojeg je Goran DŽonić pozvao da ga doveze iz Tešice, nakon što je uoči ubistva u šumi sakrio skuter kojim je planirao da se odveze pošto zapali automobil Đokića, za Novosti. Dobro skovan plan mladi komšija nije mogao ni da nasluti. Čak i kada je čuo da je DŽonić uhapšen kao glavni osumnjičeni za ubistvo Gorana, Gordane i Lidije Đokić, smetnuo je s uma činjenicu da je baš toga dana vozio ubicu.

- Komšijski me je pitao da ga povezem, ništa nije bilo sumnjivo. Kada me je policija pozvala, nisam znala zašto me traže, nije mi to ni palo na pamet. Onda sam ukapirao šta sam uradio, ali ja ništa nisam znao. Bilo koga da je pozvao, svi bi ga povezli, zašto da ne. Tokom vožnje nismo ništa posebno razgovarali, kao kad bi sreo nekog komšiju, kako si, gde si pošao itd. Ne sećam se bilo čega neuobičajenog i to sam ispričao i policiji – priseća se ovaj mladić o kojem komšije iz Moravca imaju samo reči hvale. Ovo je samo još jedan dokaz koji DŽonića tereti za ubistvo troje ljudi.

Tokom saslušanja osumnjičeni je izneo gomilu laži, za saučesništvo je optužio rođene sinove koji su zbog istrage u pritvoru, kao i trojicu imućnih meštana za koje je tvrdio da su saizvršioci. Jedna od njegovih najdrastičnijih laži tokom saslušanja bila je da je novac, koji je pronađen u cevi od usisivača zakopanoj na imanju njegovog sina Stefana u Moravcu - možda njegovog sina.

- Ono što on nije znao je da je prilikom pakovanja novca propustio da baci priznanicu o pozajmici na ime Gorana Đokića. Ovaj dokument je neoboriv dokaz da se radi o parama koje su nakon ubistva čitave porodice ukradene iz Goranovog vozila – objašnjava naš sagovornik.

Kako saznajemo, Džonićeve izjave "možda jesam, možda nisam" slobode su koštale i njegovu dvojicu sinova.

- Kada mu je predočeno da su na novcu i kesama u kojim su se novčanice nalazile pronađeni njegovi biološki tragovi, DŽonić, koji je vrlo inteligentna osoba, kazao je da su to možda tragovi njegovih sinova. Mada se zbog te njegove izjave u medijima tvrdi da ih je optužio da bi sebe spasao, to nije tačno. On je na taj način hteo da stvori zabunu, odnosno da diskredituje biološke tragove jer je znao da je među srodnicima DNK slična – objašnjava naš izvor.

Ističe da je Džonić pratio medije, te da je svoju odbranu gradio i na njihovim izveštajima.

- Nema nijednog dokaza da je navodni crveni auto, koji on opisuje da je korišćen u zločinu, odnosno da su u njemu bili i njegovi navodni saučesnici, zaista bio na licu mesta. Crveni auto, koji nije identifikovan, jeste primećen u Moravcu ali danima pre ubistva i bio je obuhvaćen istragom kao i sve drugo što je indiciralo da može da rasvetli zločin. On je to iskoristio da bi potkrepio svoju odbranu da su zločin izvršila braća K. M. i K. M., te da im je pomogao njihov prijatelj D. P. koji je navodno upravljao tim crvenim vozilom – zaključuje naš sagovornik.

Istraga oko ubistva i dalje traje. Policija stalno dežura pred vratima Džonićeve porodice. Kako je naš list pisao, sigurnosne kamere u Tešici usnimile su Džonića kako u noći ubistva, 27. septembra, vozi Đokićev auto ka Tešici gde ga je oko 2 sata ujutru zapalio, a zatim se odvezao nazad skuterom koji je prethodno sakrio na tom mestu. Kamera ga je usnimila i kako se odvozi na žutom skuteru oko 4 sata ujutro.

