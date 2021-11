MONSTRUM OČUH: Bebi polomio ruke i noge, dete pljuvalo krv, majci zabranio da ga vodi kod lekara

Rašid B. (29) iz Beograda, uhapšen je zbog sumnje da je 4. novembra u kući na Karaburmi pretukao sina svoje vanbračne supruge Sandre S. koji još nema ni godinu dana i polomio mu obe ruke i noge. Na saslušanju osumnjičeni je tvrdio da "bebu nije ni pipnuo i da je majka bila sa detetom ceo dan"!

Beba koja je sa teškim povredama zbrinuta u bolnici, prema nalazu lekara, ima i druge povrede pa se sumnja da je dečak batine trpeo od kraja septembra!

- U Univerzitetsku dečiju kliniku u Tiršovoj 5. novembra doveden je u pratnji majke i očuha. Posle pregleda, lekari su mu konstatovali prelom nadlaktice, obe ramene kosti, leve butne kosti i obe potkolenice. Odmah su pozvali policiju, jer je beba imala teške telesne povrede - otkriva izvor Kurira.

Kako navodi, po nalogu Prvog osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu, policija je privela očuha dečaka, kom je posle saslušanja određen pritvor do 30 dana.

Sandrina majka Dragana M. koja je prošle godine izgubila dva sina od pet i sedam godina, koja su se utopila u Velikim Crljenima kod Lazarevca, kaže za Kurir da će insistirati da se otkrije istina o onome što se dogodilo na Karaburmi. - Šta će mi ovakav život!? Izgubila sam dva sina, sad mi je unuče skoro ubijeno, šta sam Bogu zgrešila da me ovako kažnjava - kaže za Kurir nesrećna žena: - Monstrum mi je skoro ubio unuče! Treba da dobije doživotnu robiju. Ako mu je smetalo dete, mogao je da ga ostavi kod mene, a ne da ga unakazi. Tražiću da ide na poligraf i on i moja ćerka, ali neka idu i Rašidova sestra i njen muž. Hoću da znam šta je bilo - kaže baka pretučene bebe.

Beba pljuvala krv

Sandra M. (24) majka pretučena bebe, inače rođena sestra dvojice dečaka od pet i sedam godina, koji su se utopila prošle godine u Velikim Crljenima kod Lazarevca za Kurir kaže da je od Rašid B., tokom pet meseci njihove emotivne veze trpela fizičko nasilje, ali tvrdi da nije znala da tuče i mališana.

- Svađali smo se i tukao me je! Nisam premetila da je tukao dete, ali sam videla da u poslednje vreme beba pljuje krv - kaže majka dečaka za Kurir. Kobnog dana, prema njenim rečima, suprug je poslao da odnese lek za temperaturu njegovoj sestri. Kada se vratila, posle svega nekoliko minuta, navodno je zatekla dete koje je plakalo u sobi u mraku.

- Uzela sam ga u naručje i rekla Rašidu da upali svetlo. Tada sam videla da je je bodi krvav. Odvela sam dete kod Rašidove sestre. Pogledala ga je i rekla da je polomljeno i da ni slučajno ne idemo u bolnicu. Nisu mi dali da idem sa sinom kod lekara. Tek ujutru sam pozvala majku i sve joj ispričala, a ona me je nagovorila da odem u bolnicu - kaže Sandra M. koja ima još dvoje dece koja se nalaze u hraniteljskoj porodici.

Beba je pregledana i ustanovljene su joj brojne povrede, zbog čega je zadržana na lečenju.

- Dok smo čekali socijalnu radnicu da dođe Rašid mi je rekao: "Ajde da idemo!", na šta sam mu odgovorila da ne dolazi u obzir jer je moje dete polomljeno i potrebna sam mu.

Sestra ga brani: Moj brat sigurno nije tukao dete

Sestra i komšije uhapšenog Rašida tvrde da su sigurni da on nije kriv. - Moj brat nije tukao to dete! Tog dana je došao iz noćne smene i legao da spava, a kada se probudio video je dete koje je malaksalo i pitao je Sandru šta je sa detetom. Ona je rekla da ne zna, pa ga je on odveo u bolnicu. Posle toga je uhapšen - kaže za Kurir ona i dodaje da je njen brat bolestan. Komšije kažu da je Sandra sama povredila sina. - Ona je ostavila svoju decu i povela bebu. Radio je dva posla kako bi ih prehranio, sve je to ona uradila i namestila njemu. Tukla je i drugu decu po komšiluku. Sada je nestala i niko ne zna gde je - tvrde oni.