HOROR U ŠIDU: Alžirac nožem ubio Palestinca!

Policija u Šidu je uhapsila S. K. (28) državljanina Alžira poznatijeg kao Wahrani, zbog krivičnog dela teškog ubistva A. M. (29) iz Palestine.

Juče u jutarnjim časovima policiji u Šidu prijavljeno je da je u dvorištu kuće u Karađorđevoj ulici br 114, pronađeno beživotno telo neidentifikovanog muškarca.

Uviđajem je utvrđeno da se radi o A. M. koji je 13.11.2021.godine registrovan u Prihvatnom centru Preševo. On je pronađen u ležećem položaju, sa više ubodnih rana u predelu nogu i glave. U neposrednoj blizini leša, pronađen je i jedan bajonet, zajedno sa plastičnim okvirom crne boje ali bez tragova krvi.

U unutrašnjosti kuće, koja je u prilično lošem i neurednom stanju, u spavaćoj sobi na krevetu pronađena je veća lokva krvi, jedan jorgan takođe sa tragovima krvi, kao i tri traga gazeće površine obuće.

Po saznanjima, dobijenim od svedoka R. C. i K. O., osumnjičeni kojeg poznaju po imenu "Wahrani" im je uz pretnju nožem zatražio određenu svotu novca, zapretivši im tom prilikom da će ukoliko to ne urade i njih ubitii kao i njihovog prijatelja A.M.

Takođe, po izjavi prijatelja A.M, M. A. navodi to da je video sam trenutak izvršenja ubistva, i da je lice njemu poznato kao Wahrani uz upotrebu velikog noža, ubio njegovog prijatelja A.M. Isti je prepoznao nož pronađen na mestu događaja.

Navodni motiv ubistva, po izjavama svedoka je taj što je Wahrani posumnjao da mu je A.M. ukrao mobilni telefon. Takođe, prilikom lišenja slobode osumnjičenog S. K. zvanog Wahrani, pronađen je jedan mobilni telefon, koji je od strane svedoka prepoznat kao mobilni telefon koji je vlasništvo ubijenog A.M.

Naložena je obdukcija koja će se izvršiti na Institutu za sudsku medicinu u Novom Sadu koja je zakazana za danas.

U prostorijama Policije u Šidu biće izvršenprepoznavanje osumnjičenog od strane svedoka kao i prepoznavanje pronađenih predmeta krivičnog dela.