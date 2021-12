ZAŠTO JE TUŽILAC IZ CRNE GORE DOŠAO DA SASLUŠA VELJU I MARETA? Kapetan misteriozno nestao, oteli ga pa poslužio kao mamac za škaljarce

Veljko Belivuk, zvani Velja Nevolja, Marko Miljković i Nebojša Jankovića saslušani su juče u Tužilaštvu za organizovani kriminal pred specijalnim državnim tužiocem Crne Gore Milivojem Katnićem i specijalnim tužiocem Sašom Čađenovićem zbog ubistava Damira Hodžića, Adisa Spahića i kidnapovanja Mila Radulovića zvanog Kapetan u Crnoj Gori.

Belivuk i Miljković negirali su sva dela, međutim, dokazi koje crnogorska policija poseduje, među kojima su fotografije i poruke zabeležene u kriptovanim telefonima osumnjičenih, ukazuju na to da zloglasni beogradski kriminalci imaju veze sa ubistvima Hodžića i Spahića i kidnapovanjem, a najverovatnije i ubistvom, Mileta Kapetana.

Naime, dok su sudbine ubijenih Barana poznate, jer postoje fotografije koje svedoče da su likvidirani, mada njihova tela još nisu pronađena, šta se desilo sa kidnapovanim Radulovićem i dalje nije potvrđeno. On se vodi i kao nestalo lice, mada se, prema navodima crnogorske policije, smatra da je i on ubijen i to na osnovu poruka koje su Belivuk i Miljković razmenjivali sa ostalim pripadnicima svoje kriminalne grupe. Osim toga, istražitelji iz Crne Gore naveli su da su obezbedili i druge materijalne dokaze i da tačno znaju da je Radulović prevezen od Spuža, gde su ga držali kidnapovanog, do Kotora, a tvrde i da imaju podatke o tome ko ga je vozio, ali i na koji način i kako ubio.

Sredinom novembra ove godine, crnogorski list Dan je preneo da su u okolini Lovćena pronađeni delovi tela za koje se sumnja da pripadaju Raduloviću. Radulović, za koga se sumnja da je i sam bio žrtva zloglasnog dvojca Belivuk-Miljković i njihovih pomoćnika, pre nego što je, navodno, likvidiran poslužio im je kao mamac, zahvaljujući kojem su prevareni, pa ubijeni neki "škaljarci".

Ko je Mile Kapetan?

Naime, Mile Kapetan bio je pripadnik "škaljarskog klana", ali je, kako se sumnja "sedeo na dve stolice" i radio je i za njima suprotstavljani "kavački klan". Postoje i neke tvrdnje da je ovaj "škaljarac" blizak rođak prvog čoveka "kavčana" Radoja Zvicera. O ovom Baraninu se osim ovoga ne zna gotovo ništa. Prema nekim navodima, završio je vojnu školu i zato mu je nadimak bio Kapetan, a u rodnom gradu je bio poznat po kriminalnoj delatnosti, poslovima sa drogom i vezama sa nekim od važnih ljudi crnogorskog podzemlja.

Ono zbog čega je Radulović postao meta prvih ljudi beogradskog ogranka "kavačkog klana" jesu kontakti koje je imao sa "škaljarcima". Radulović je, navodno, par dana bio zarobljen dok su kavčani sa njegovog kriptovanog broja navlačili škaljarce. Tako su, nakon što su ga kidnapovali, Belivuk i Miljković namamili "škljarce" Lazara Vukićevića, Damira Hodžića i pokušali da učine isto sa Aleksandrom Šarcem, ali je on posumnjao da je u pitanju prevara, preko telefona Mila Kapetana, a onda su ih, kako se sumnja, i ubili.

- Zamisli ti, on Miletu koji mu je šef, on piše da kaže nešto što samo oni znaju, zamisli idiota, imbecila - bila je poruka koju je Miljković poslao kada su mu javili da je Šarac posumnjao u njihov poziv i da je zato odbio da dođe.

Kada su ga, prema iskazu svedoka saradnika Bojana Hrvatina, koji je i sam bio pripadnik klana "Belivuk-Miljković, zarobili u štek-kući u blizini Spuža u Crnoj Gori, sa njegovog telefona sa slali poruke Lazaru Vukićeviću i namamili su ga u kuću u Ritopek, gde su ga drugi pripadnici klana satima brutalno mučili, a na kraju ubili.

Istog dana, 14. oktobra 2020. godine, "škaljarac" Damir Hodžić i njegov šurak Adis Spahić upali su u zamku i došli su u kuću u spuškom naselju Stanjevića rupa, u kojoj su ih čekali Belivuk, Miljković i Nebojša Janković.

Spahića i Hodžića su, kako se sumnja, odmah ubili hicima iz pištolja, a Radulovića su likvidirali nakon što su ga iskoristili za dobijanje informacija o "škaljarcima" i namamljivanje pripadnika tog klana koje su likvidirali, iako su mu, navodno, u prvi mah obećali da ga neće ubiti i da će mu obezbediti, nakon što kaže sve što zna o suparničkom klanu, da ode u Španiji i tamo nastavi život.

Da su ubili i njega govore poruke koje su međusobno razmenjivali sa članovima klana koji su u tom trenutku u Beogradu mučili i ubili Lazara Vukićevića.

- Je li, brate, ništa mi draže nema nego što smo Lazu odrali, znači brate ja ne mogu da ti opišem. Vidi, odrali smo Lazu, odrali smo Kasapa, odrali smo Zeca i evo ga Kapetan, i njega ćemo da oderemo za koji dan. Znači, burazeru, četvorka danas, ubili smo ih, i to sve ključni - poruka je koju 14. oktobra u 22.17 ostalim članovima klana šalje Miljković.

