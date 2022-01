MATEJ I NJEGOVI PRIJATELJI NISU IMALI REZERVACIJU! Menadžerka otkrila ko je bio pored njih u klubu i kakva je bila atmosfera

Oni su se dobro zabavljali kao i Zadrani, nikakvih problema nije bilo. Znate kako, mladi... - kaže menadžerka kluba

- Nisam baš bio za to da ide, ali Matej je često putovao. Govorio sam mu da osim što je Beograd grad za provod, isto tako nosi i svoje opasnosti, pogotovo ako se upadne u loše društvo. Međutim, on je odlučio ići. Došli su s dva automobila do Zagreba i tu su unajmili kombi. Ne, ne znam gdje su odseli i nisam kontaktirao vlasnike apartmana. Njegova jakna i stvari su kod mene - rekao je Matejev otac Nenad, splitski vaterpolski sudija, hrvatskim novinarima koji su došli u Beograd.

Oni podsećaju da je Nenad Periš od nedelje u Beogradu i da napeto i sa zebnjom prati potragu za svojim sinom nadajući se da će ga ipak pronaći živog. Realan je i ne isključuje ni najgoru opciju, no najvažnije je, kaže, da mu nađu sina i da ga vrati u Split i Hrvatsku, makar i njegovo telo.

Iako ništa ne govori o potrazi, policija je sasvim sigurno pregledala sve nadzorne kamere koje su u subotu u ranim jutarnjim satima po beogradskim ulicama snimile mladića za kojeg je kasnije ustanovljeno da bi mogao biti Splićanin za kojim tragaju.

Matejev otac potvrdio je da je Matej na snimku na kojoj zaustavlja taksi, a takva je informacija verojatno došla iz policijskog izvora. Kod ovakvih nestanaka uvek su tri moguća scenarija u kriminalističkim udžbenicima - samoubistvo, ubistvo i nesrećan slučaj.

S obzirom da je prva opcija isključena, policija mora razmatrati druge dve. Ali, sve je izvesnije da je posle razgovora s njegovim prijateljima, ali i s mogućim očevicima, Matej Periš na zasad nepoznat način došao do Save i pao u nju.

- Ne znam što bih vam rekla, misterija! Je li svemu kriv alkohol ili još nešto, ne znam - kaže mlada Splićanka u društvu beogradskih domaćina na terasi Savanove.

- Ne mislim da mu je itko išta napravio, nego eto, nesrećan slučaj. Ako je previše popio, izašao napolje, ko zna što je bilo - kaže njena domaćica. Budući da ne nedostaje ništa od Matejevih stvari, a i s obzirom da verojatno kod sebe nije imao novca jer su mu stvari ostale u garderobi, ko zna što se dogodilo s njim.

Oko 14 sati došla je informacija da je policija opet u "Gotiku" što je naziv koji mu je dao pređašnji vlasnik. Klub se sada zove "Magacin".

Medije je u klub uvela Zorica Šestović, menadžerka kluba. Reč je o prostoru od 500-tinak kvadratnih metara. Plišane crvene klupe sa stolovima, prevladava crna boja enterijera.

U klubu je polumrak. Zorica Šestović pokazuje šank za kojim su stajala tu noć sedmorica Splićana. Prostor je to neposredno do bine na kojoj je tu noć goste zabavljala Elena Kitić, kći poznatog pevača Mileta Kitića. Preko puta društva iz Splita bila je grupa mladih Zadrana. Šestović kaže da klub nije bio pun pa je zbog toga verovatno Splićanima dozvoljen ulaz iako nisu imali rezervaciju kao većina gostiju.

- Znate, svašta se pisalo ovih dana, a pogotovo da je obezbeđenje upozoravalo mladiće na ponašanje u klubu. To naprosto nije istina. Oni su se dobro zabavljali kao i Zadrani, nikakvih problema nije bilo. Znate kako, mladi... - kaže menadžerka kluba. Nije nešto posebno uočila kod Mateja, samo se seća da je narednu noć oko 21 sat bila policija i da su se raspitivali o mladiću koji je nestao, koji su ih konobari posluživali.

Šta je bilo s njegovom jaknom?

- Jaknu su uzeli njegovi prijatelji. To je bila ostala jakna jednog od mladića iz Zadra - kaže menadžerka.

Klub "Magacin" koji je tek nedavno proradio nema nadzorne kamere, ali kaže kako su policajci skidali snimke nadzornih kamera sa svih okolnih objekata. Poslednji snimak Mateja Periša je ona sa restorana "Sava Nova" gde je Matej poslednji put snimljen. Ta je kamera uhvatila deo njegovog tela i pretpostavlja se da je tu Matej ušao u reku.