NENAD PERIŠ NE GUBI NADU: Siguran sam da ću se s Matejem vratiti u Split!

Mladić iz Splita, Matej Periš (27) nestao je u noći između 30. i 31. decembra u Beogradu, a poslednji put je viđen u Beton hali, ispred noćnog kluba "Gotik".

Nažalost, zasad još nema ništa novo, ali mogu da kažem da se potraga orijentisala na područje oko same obale Save i Dunava i na korito, kao i na područje obale i šetališta u blizini kluba "Gotik", gde je moj sin poslednji put viđen, izjavio je za Slobodnu Dalmaciju Nenad Periš, otac nestalog mladića iz Splita, Mateja Periša (27), za kojim se traga već 12 dana.

Otac navodi i da je juče bio na sastanku u beogradskoj policiji, na kojem su bili čelni ljudi i ministar unutrašnjih poslova Srbije Aleksandar Vulin, kao i predstavnici hrvatske policije koji su stigli u Beograd.

- Dobio sam obećanje i jasno mi je rečeno da će se potraga i dalje nastaviti, bio sam na sastanku s vodećim ljudima policije, a bili su tu i, mislim, načelnik kriminalne policije MUP-a i njegov zamenik. Razgovarao sam sa Vulinom i on mi je rekao, kao i prvi čovek policije Beograda, gospodin Milić, da apsolutno nastavljaju potragu istim intenzitetom i da će sve napraviti da se dođe do konačne istine, odnosno da se nađe Matej, što mi na neki način daje sigurnost za ono što očekujem, a to je da se potraga za mladim čovekom nastavi bez obzira na vreme i sn0eg i sve ostalo - rekao je on.

- Ipak, ne gubim nadu, tu sam do daljeg i samo čekam i tražim svoga sina - rekao je Nenad Periš.

Upitali kako komentariše razne poluinformacije i snimke koje se pojavljuju po društvenim mrežama i tabloidima i za koje se može reći da idu u smeru diskreditacije nestalog mladića, kaže:

- Iskreno da vam kažem, kod svih ljudi s kojima komuniciram u Srbiji i šire, apsolutno nigde nisam primetio bilo šta takvo. Svuda sam osetio, uz profesionalni odnos, saosećanje i razumevanje za ovu moju situaciju. Tako i za većinu medija s kojima u Srbiji komuniciram mogu samo da kažem hvala ljudima što imaju osećaj, ne zovu me previše, razumeju situaciju i ponašaju se vrlo profesionalno.

Osvrćući se na neke informacije za koje je slučajno saznao jer su mu ih drugi preneli, kaže da te vesti ne čita i da ga nije briga.

- Nemam nikakvo mišljenje o tome. Svako ima svoj obraz i svako ga nosi na svoj ponos. Uopšte mi ne smetaju, nije me briga za njih i jedino što mi nije prijatno je ako takve informacije dođu do moje porodice. Oni koji misle na taj način, želim im svu sreću i neka žive i dalje - naveo je Periš.

Kako je rekao kroz suze, siguran je da će se s Matejem vratiti u Split.

Dodao je još i da je u ponedeljak u Crkvi Svetog Ante Padovanskog u Beogradu u večernjim satima slavljena misa za srećan pronalazak Mateja te da i to pokazuje jedno zajedništvo u ovom trenutku, što je za njega bilo vrlo emotivno.

