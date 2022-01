PORAŽAVAJUĆE! Mladi žive u uverenju da MARIHUANA nije štetna! Ovo je sve o ZLOGLASNIM TELEGRAM grupama putem kojih se prodaju narkotici!

Na čet mreži Telegram pojavila se nova grupa po imenu "BoysProblemsClubBeograd" u kojoj se na prodaju nudi droga. Da skandal bude još veći, reklama za tu grupu okačena je autobuskoj stanici, a na njoj se nalazi kod preko kog se ulazi.

Na samom ulazu u grupu na Telegramu piše da je to prva darknet prodavnica i da su funkcioniše po "deaddrop metodu" koji je specifičan za darkveb prodaje.

Fejsbukom takođe kruži i grupa "Drop Kartel 021" koja je zadužena za prodaju na teritoriji Novog Sada. U ovom drugom oglasu je objašnjeno šta znači deaddrop, a to je da je droga sakrivena na nekim mestima, tipa, ispod nekog kamena, u nekom žbunu, i kupac dobije lokaciju i ode i pokupi je.

Direktor kancelarije za borbu protiv droge Milan Pekić kaže da od 2011. do 2020. godine, po procenama, tržište droga uvećalo duplo, pa i mnogo više.

Kako je dodao, problem droga i suprotstavljanje ovakvom problemu ne pripada samo policiji, već svima.

- Moramo da damo doprinos tome. Uspešno suprotstavljanje ovom problemu kreće od samih građana, koji na primer, nešto ptimete, vide, da to prijave. Što više ljudi bude na pravi način orijentisano, borba će biti uspešnija - kaže Pekić.

Pekić objašnjava da su mnogi mislili da će pandemija usporiti krijumčarenje, međutim, iako je sve na kratko stalo, sada mnogo više narkotika cirkuliše tržištem.

- Za 40 procenata se uvećao broj mladih koji veruju da marihuana nije štetna, a to je veliki problem! - rekao je Pekić.

Edukator za bezbednost dece na internetu Katarina Jonev kaže da je problem sa drogom taj, što su narkotici postali i više nego dostupni.

- To je organizovani kriminal koji cveta i na internetu. Koliko nam je prednosti doneo, toliko nam je i odmogao - kaže Jonev.

Kako navodi, droga se ne donosi direktno na adresu, već je dogovor prodavca i kupca da se to negde sakrije, kako ne bi bilo moguće da se uđe u trag njihovim kretanjima.

- U prarku, na stanici, ispod kamena.... Problem je plaćanje, i tu se postavlja pitanje. Ako je putem pošte, to se lako locira... Bitkoin je jedno od sredstava za plaćanje, jer je jako teško ući u plaćanje - navela je Jonev.

BITKOIN KAO OSNOVNO PLATNO SREDSTVO

Jonev dodaje da je na Dark netu osnovna valuta bitkoin.

- Pre nekoliko nedelja smo imali vest da je jedan građanin imao odela naprskana kokainom... Ljudi su inovativni, i stalno traže rupe, kako bi prevarili sistem - kaže Jonev.

Jonev je objasnila da je jedan od najvećih problema to, što su narkotici u velikoj meri dostupne mladima u školama, što predstavlja još veću opasnost.

- Pravili su grupe, gde se mladi slikaju sa džointom, pa su obećavali neke paketiće za one koji se slikaju... Mladi zaprate te grupe, a ne shvataju da odrasli, kada vide da dete lajkuje tatav sadržaj, shvatamo da to dete to podržava. Imamo problem, svako sedmo dete u Srbiji je probalo neku vrstu narkotika - navela je Jonev.

Autor: