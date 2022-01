'Nećemo da odugovlačimo, drug ti je ubijen' Milošev najbolji prijatelj posle tri godine otvorio dušu, pomenuo i susret sa UBICOM SA FEJSBUKA

"Sećam se da su mi inspektori rekli: 'Nećemo da odugovlačimo, drug ti je ubijen'. Nisam znao šta me je snašlo i gde se nalazim".

Filip Bjelić, najbolji prijatelj Miloša Mileusnića (24) koji je ubijen pre tri godine govori o danu kada je izgubio druga, suđenju ubici i životu bez prijatelja.

- Miloš je uvek uz mene, pogledajte nosim njegovu jaknu. Nekoliko meseci pre nego što će biti ubijen rekao mi je: "Ako odem u Ameriku, jaknu ću ti pokloniti"- ovako počinje priču Bjelić dok pored sebe odlaže Miloševu zimsku jaknu.

Bili su cimeri četiri godine. Delili i dobro i zlo u četiri zida.

- Umeo je Miloš da mi kaže: "Joj, Filipe kada bi ovi zidovi znali da pričaju šta sve čuju od nas". Ni pomislio nisam da ću se iseliti iz stana i da ću iznositi i moje i njegove stvari. Miloševi roditelji su me pitali šta želim da uzmem od garderobe. Rekao sam samo jaknu i to je to. Od tada je čuvam i pazim gde je odlažem - priča Filip dok stiska prste na rukama.

Tvrdi da mu je teško da se priseća dana kada mu je Neđeljko Đurović uzeo najvernijeg prijatelja.

- Tog 27. januara bio sam u gradu i vratio se oko pet ujutru. Miloš je bio budan. Sećam se da sam ga molio samo da me pusti da spavam, a on je želeo što više da pričamo. Stalno me je nešto zapitkivao... - objašnjava Filip i dodaje da je Miloš, zatim, otišao da se vidi sa devojkom Katarinom.

Iz sna je Bjelića probudila policija.

Sećam se da su mi rekli: "Nećemo da odugovlačimo, drug ti je ubijen". Nisam znao šta me je snašlo i gde se nalazim. Ispitivanje su nastavili u stanici policije. Dok sam davao izjavu čuo sam kako je zvonio alarm na Miloševom mobilnom telefonu. Navio ga je kako bismo zajedno gledali Novaka Đokovića

Kako sam kaže, najteži mu je bio trenutak kada je otišao u dom Mileusnića da izjavi saučešće. Miloševi roditelji su mu bili poput njegovih.

Prolazili su dani, meseci i godine od ubistva studenta iz Čačka.

- Došao je dan početka suđenja Đuroviću. Stajao sam ispred sudnice, a Đurović je išao ka meni. Nisam znam kako da reagujem. Zanemeo sam od bola. Osećao sam se kao da ću pasti u nesvest. Celo telo mi se naježilo. On je bio hladan, bezosećajan... Da takvog čoveka sretnem usred dana na ulici ne bi mi bilo prijatno - priča Bjelić i dodaje da jedino što želi jeste da osuđeni ubica njegovog druga bude u zatvoru do kraja života i da pati kao što pati on za najboljim prijateljem.

Miloša Mileusnića pamtiće po dobroti, iskrenosti i smehu koji je širio gde god da se pojavi.

- Samo da si nasmejan baš takvog te pamtim- najbolje oslikava mog pokojnog druga Miloša.