TROVALI ŽRTVE, ODSECALI IM DELOVE TELA, GUŠILI IH KESAMA I DAVILI! Belivukovov klan jedan od najmonstruoznijih na ovim prostorima

Klan Veljka Belivuka i Marka Miljkovića jedan je od najmonstruoznijih na našim prostorima, a spisak njihovih žrtva je, kako se sumnja, daleko duži od otkrivenih sedam žrtava u Beogradu i tri u Crnoj Gori!

Dosadašnja istraga je pokazala da je klan likvidirao suparnike na različite načine, a njihov "recept smrti" vremenom se menjao. Pojedine žrtve, pripadnici kriminalne grupe Belivuk-Miljković, likvidirali su u klasičnim mafijaškim sačekušama, na javnim mestima, po principu "metak u čelo", dok su neki umirali u najgorim mukama! Pojedinima su odsecali glave, gušili kesom, rezali vrat žicom i davili vodom.

Među prvim žrtvama klana bio je Goran Mihajlović (22), koji je otet 1. aprila 2019. godine, posle čega je mučen i ubijen. Njega su pripadnici klana otrovali, još uvek nepoznatom supstancom, u kući u Ritopeku, a potom su telo preneli u vikendicu u Surduku, gde su ga spalili. Nesagorele ostatke kostiju, smrvili su macolom, strpali u džak i prosulo u Dunav.

Tokom 2020. godine, kada je, kako se sumnja, grupa počinila najviše zločina, promenili su "sistem rada". Tako su trojicu muškaraca - Aleksandra Gligorijevića, Gorana Veličkovića i Zdravka Radojevića ubili odsecanjem glave u vikendici u Ritopeku, koju su sami nazivali "klanica".

- Zdravko Radojević je prošao najbolje od svih! To mu je i rečeno... U jednom trenutku je Veljko rekao ovako: "Ajmo, braćo, ko će da ga reši? Dok je to izgovarao, Veljko je već krenuo ka sekiri. Ja nisam hteo da se mešam, samo sam pomagao oko fosne, koju je trebalo podmetnuti pod glavu. Skinuli smo ga polako, okrenuli smo ga s leđa na stomak i stavili mu glavu na fosnu. Veljko mu je presudio bukvalno jednim preciznim i jakim udarcem. Kada je ubio Zdravka, čulo se samo onako: "Aaaahhh", a onda je Veljko spomenuo meni: "Hajde, hoceš ti nožem samo da odvojiš glavu od tela?". Rekao sam da hoću - ispričao je navodno istražiteljima Bojan Hrvatin, svedok-saradnik protiv klana.

I Veličković i Gligorijević ubijeni su na isti način, odsecanjem glave sekirom, a potom su im tela sečena na sitne komade i stavljana u industrijsku mašinu za mlevenje mesa.

- Miljković mi je u društvu Belivuka rekao: "Rešen je Goksi" (Goran Veličković). To je bila njegova želja da reši Goksija, jer ga je baš mrzeo. Ispričao je da ga je Goksi iznenadio, jer se držao najbolje od svih do tada. Bio je, kako nam je rekao, hrabar i držao se mangupski do kraja - navodno je ispričao svedok-saradnik, Bojan Hrvatin:

- Kada je video Miljkovića sa sekirom, pošto ga je rešio sekirom i kasnije mi ispričao da je bio precizan i da mu je trebao samo jedan udarac.

Sačekuša u TC "Ušće" - Šarca ćemo da oderemo na ulici Posle hapšenja klana Belivuk-Miljković, u medijima se pojavio audio-snimak, na kom se čuje kako smrtonosna ekipa, dogovara otmicu i ubistva Lazara Vukićevića i Aleksandra Šarca, u jesen 2021. godine. I dok su Vukićevića uspeli da namame u kuću strave u Ritopeku i tamo ga ubiju, Šarac nije naseo na njihovu priču. Međutim, on je nekoliko dana kasnije likvidiran u garaži Tržnog centra "Ušće" u Beogradu. - Znači Šarac se usr*, ne sme da dođe - čuje se u audi-zapisu: - Je*em ti budalu, šta se usrala pi*ka jedna smrdljiva. Onda nemojte da dirate Šarca, ko ga je*e. Šarca batali, njega ćemo da oderemo na licu mesta, na ulici sutra.



Sudbina Lazara Vukićevića bila je jeziva. Njemu nisu odrubili glavu, već su mu, prema svedočenju Hrvatina, u usta gurnuli crevo i pustili vodu. Njega su po svedočenju Hrvatina, prvo pretukli, pekli vrelom peglom po telu i zlostavljali drškom od metle.

- Napunili smo ga crevom vodom, brate, davio se, brate, u plićaku - glasila je poruka koju je optuženi Budimir preko Skaja poslao Belivuku i Miljkoviću.

Poslednju žrtvu, Pink Pantera Milana Ljepoju, ubili su tako što su ga prvo gušili kesom, a potom su mu stezali vrat žicom. O tome je svedočio, takođe, Bojan Hrvatin.

- Sve gotovo, velikog štetočinu smo skinuli sa vrata. Top smo sve odradili, kao i uvek - navodno je pisalo u jednoj od poruka koju je Marko Miljković poslao saradnicima u decembru prošle godine, posle smaknuća Ljepoje.

Kako je ispričao Bojan Hrvatin, Ljepoju su u kući u Ritopeku prvo tukli, mučili i prinudili ga da im otključa kriptovani telefon, kako bi videli sa kim je u kontaktu i iznudili mu informacije koje su ih interesovale. Potom su ga Belivuk, Hrvatin, Srđan Lalić i Nebojša Janković stezanjem kese navučene preko glave i žice oko vrata udavili. Na kraju mu je Belivuk nožem presekao vrat.