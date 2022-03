'TATA MI JE URADIO TO I TO' Uskoro presuda protiv oca koji se tereti da je više puta OBLJUBIO ĆERKU (12)

U Višem sudu u Subotici je okončan prvosteni postupak protiv čoveka M. D. kome se optužnicom stavlja na teret postojanje opravdane sumnje da je tokom 2021. godine u više navrata obljubio svoju ćerku koja je tada imala svega 12 godina odnosno ima status deteta. Za ponedeljak je zakazano objavljivanje presude.

Okrivljeni je višestruki povratnik koji je osuđivan i za dela sa elementom nasilja - između ostalog pravosnažno je osuđen i za izvršenje krivičnog dela ubistva i teške telesne povrede.

Maja Atanacković, punomoćnik oštećene ispred Centra za nestalu i zlostavljanu decu izjavila je da su u završnoj reči, zastupajući seksualno zlostavljano dete, izrazili stav da se samo maksimalnom propisanom kaznom za krivično delo obljube zloupotrebom položaja u konkretnom slučaju može ostvariti svrha izricanja krivicnih sankcija, to jest generalna i specijalna prevencija…

- U završnoj reči istakli smo da je oštećeno dete do detalja u više navrata opisala kako ju je otac obljubio, nevino ponavljajuci reči: "Tata mi je uradio to i to", a okrivljeni, da bi zadovoljio svoje seksualne nagone je zloupotrebio najsvetiji odnos poverenja koji postoji između dva ljudska bića, odnos između roditelja i deteta. Ako je to uradio svom detetu, šta bi uradio našoj deci. Cilj izricanja sankcija nije samo kazna, nego i prevencija - a ona se može ostvariti izricanjem samo maksimalno propisane kazne za ovo krivično delo - rekla je Maja Atanacković.