KONOBARICU SNEŽANU UBIO BIVŠI PIJANI PARTNER: Nove informacije užasa kod Titela!

Snežana P. (59) ubio je iz vatrenog oružja P. B. (60) iz Loka, kod Titela. Kako nezvanično saznaje Kurir, nesrećna žena radila je kao konobarica u lokalnoj kafani u Loku. Zločin se dogodio u petak, oko 21.30 časova.

- U kafani je bilo gostiju, a osumnjičeni je sa svima ulazio u sukob i bio je pod dejstvom alkohola. Sve goste je provocirao. U jednom trenutku, sa jednim gostom je ušao i u fizički obračun. Izašli su ispred kafane i tamo nastavili da se tuku.

Kada je došlo do tuče ubice i tog gosta, Snežana je izašla i povukla tog gosta da se vrati u lokal. Kada se taj gost okrenuo i ušao unutra, P. B. je izvadio pištolj, a drugi gost je to video i pokušao da mu ga oduzme. Međutim, on je opalio jedan metak, koji je na nesreću pogodio Snežanu, koja čak nije bila ni blizu njih.

Pogođena je u levu stranu grudi i na licu mesta je preminula. Inače, oštećena je nekada bila u vezi sa ubicom, ali su to na miran način prekinuli - kaže izvor Kurira.

Ubica je tada bacio pištolj i pobegao iz kafane. Policija ga je pronašla na ulici, na autobuskim stajalištu i uhapsila. Pretresom stana osumnjičenog pronašli su manju količinu municije, 25 metaka , zbog čega će podneti i krivičnu prijavu za nedozvoljenu proizvodnju, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija - dodaje sagovornik.

Inače, Snežana je majka dve ćerke i sina, a ima i unuku. P. B. je određeno zadržavanje do 48 sati i biće priveden, uz krivičnu prijavu, višem javnom tužiocu u Novom Sadu, zbog postojanja osnova sumnje da je učinio krivično delo ubistvo.