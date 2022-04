Kako je Šarić uklonio Milovca, Cigla umro dva dana po izlasku iz bolnice

Smrt Milana Milovca (47) zvanog Cigla, u Ekvadoru, za šta su okrivljeni pripadnici organizovane kriminalne grupe, koju je, kako tvrdi Tužilaštvo za organizovani kriminal, oformio Darko Šarić, obavijena je i dalje velom misterije.

On je teško ranjen 13. novembra 2020. godine ispred teretane gde je vežbao. Prebačen je u bolnicu, odakle je pušten na kućno lečenje 11. januara naredne godine, da bi mu narednog dana pozlilo. Posle nekoliko sati, u zoru 13. januara, preminuo je u svom domu.

Ovi detalji o ubistvu Milovca navode se u naredbi TOK. Do danas, međutim, nije razjašnjeno šta se u tih 48 sati, po izlasku oporavljenog Milovca iz bolnice, gde je proveo dva meseca - dogodilo.

Jer, iz naredbe proizilazi da je navodno Šarić sa Petrom Ćosićem dogovarao da ranjenog Milovca "dokusure" u bolnici, pa čak i da ubiju policajca koji je u zdravstvenoj ustanovi brinuo o njegovoj bezbednosti. Za to su bili spremni da, kako tvrdi tužilac, plate još dodatnih 70.000 evra. Za Milovca - 50.000, a na 20.000 evra je bila procenjena glava čuvara reda.

Za sprovođenje u delo plana o likvidaciji Milovca u Ekvadoru, bio je, tvrdi se, angažovan Manuel Vulić. Protiv njega i Ćosića, zvanog Šarac, postupak se vodi u Hrvatskoj, gde su i uhapšeni gotovo u isto vreme kada i Šarić u Beogradu. U zahtevu za sprovođenje istrage navodi se da se terete da su "na podmukao način i iz bezobzirne osvete" ubili Ciglu.

Navodno, Milovac je Ćosiću pričao protiv Šarića, a ovaj je to prenosio Pljevljaku. Smatrali su da im je on "presekao" direktne kontakte sa dobavljačima kokaina iz Ekvadora i Kolumbije. Ćosić je, kako se sumnja, preko Manuela Vulića, angažovao nekoliko osoba za likvidaciju. Istražni organi u ovom trenutku o direktnim izvršiocima zločina imaju samo nadimke iz "Skaj" aplikacije, preko koje se, kako se navodi, odvijala sva komunikacija između pripadnika ove organizovane kriminalne grupe.

Na Milovca je pucano sa motora oko 13 časova, 13. novembra 2021, a praćen je, kako je utvrđeno, od 19. oktobra iste godine. Pogođen je sa dva metka (ustrel i prostrel) u levo rame. Bez obzira što je otpušten iz bolnice kao oporavljen, on je nedugo zatim preminuo.

PLJEVLJAK DAO ODOBRENJE?

Darku Šariću i Ćosiću se na teret stavlja krivično delo teško ubistvo. U Srbiji je za to predviđena kazna do 40 godina zatvora. U naredbi TOK se navodi da je okrivljeni Šarić od početka februara 2020. pa do 13. januara 2021. godine na području Srbije, Hrvatske i Ekvadora sa Ćosićem i Manuelom Vulićem preduzimao radnje kako bi se Milovac ubio. Dodaje se da je "Šarić doneo odluku i dao odobrenje" da se izvrši likvidacija.