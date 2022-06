'BABA JE LEŽALA U LOKVI KRVI, UMAZANA ZEMLJOM, A JA NISAM ZNAO ŠTA SE DESILO' David pred sudom priznao da je zverski ubio baku

Detaljno je objasnio šta se sve zbilo 15. decembra.

U Višem sudu u Beogradu danas je održano suđenje Davidu Dudiću (24) koji se tereti da je u decembru prošle godine brutalno ubio babu Desanku Dudić u Kotežu, gde se izjasnio kao kriv.

Podsetimo, Dudić je babu ubio pred nepokretnim bratom, a potom joj iskopao oči. On je pred sudom izjavio da je kobnog dana došao da poseti brata koji je u tom trenutku bio nepokretan, jer je slomio obe noge.

- Išao sam ka zgradi i na jednoj od zgrada video sam grafit "gas". Kada sam došao do zgrade, vrata su bila zaključana i sačekao sam da mi baba otvori vrata. U svojoj glavi sam umislio da je svuda gas i da će neko da me otruje - rekao je on u sudnici.

Zatim je detaljno objasnio šta se sve zbilo 15. decembra.

- Bio sam ubeđen da osećam gas u stanu zbog čega sam ustao da otvorim prozor i tada je baka počela da vrišti i vuče me da to ne radim. Od tog trenutka dalje se ne sećam kako je došlo do eskalacije događaja - rekao je on u sudnici i nastavio:

- Prva situacija u kojoj se nečeg sećam jeste da sedim na stoličici dok baka leži mrtva ispred mene, sva od zemlje i krvi, dok su oko nje razbijene flaše, saksije, tegle i jedan polomljen nož. Čuo sam da neko lupa na vrata, uzeo sam psa i krenuo ka policiji. Nisam bio svestan šta sam uradio, dok nisam pročitao izjavu brata, na osnovu čijeg iskaza sam i priznao pred sudom izvršenje dela, jer se ja ne sećam.

Đorđe Dudić, inače, otac osumnjičenog i sin brutalno ubijene Desanke pri ulasku u sud gledao je u pravcu sina i obratio se grubim rečima.

- Možda sam ga ja napravio, ali ja mu nisam otac! - rekao je on, dok su na te njegove reči Davidovi ujak, ujna i brat briznuli u plač.

Đorđe Dudić se zatim u sudnici obratio rečima: "Želim da vas zamolim da sudite po pravdi, a ne po pravu, jer se to razlikuje".

Sledeće suđenje zakazano je za 13. jun.