U crnogorskoj javnosti vlada mišljenje je da Nenad Kaluđerović, za kog se veruje da je presudio masovnom ubici sa Cetinja, Vuku Boriloviću, treba da bude oslobođen bilo kakve odgovornosti, a slično misli i crnogorski ministar policije.

Podsetimo, Nenad Kaluđerović je bio na saslušanju u svojstvu građanina i oduzet mu je pištolj.

O ovoj temi govorio je i Žarko Popović, nekadašnji šef odeljenja za krvne delikte.

- Tu imamo dva instituta kod tih krivičnih dela. To je institut nužne odbrane i institut krajnje nužde. Tužilac nakon obavljenih svih istražnih radnji, u vezi sa ovim masakrom mora da vidi da li su postojali elementi nužne odbrane ili krajnje nužde - rekao je Žarko Popović i dodao:

- Nužna odbrana je neophodna odbrana da učinilac od sebe ili drugog lica odbije protivpravni napad na neko svoje dobro. Tu su bitna dva elementa - napad i odbrana - ispričao je Popović.

Žarko Popović je potom je napravio komparaciju sličnih događaja u Srbiji sa masakrom na Cetinju.

- Ubistvo u Velikoj Ivanči gde je čovek zato što su ga prozivali danima po selu, da mu je žena ovakva ili onakva, uzeo oružje i išao od kuće do kuće svih onih ljudi koji su mu prozivaji ženu i ubio ih. I onda je sebe pokušao da ubije, a prvo je ubio svoje ženu i dete. Imamo slučaj i u Jabukovcu, kada je čovek zbog, kako je tvrdio, uticaja vlaške magije, prvo pretukao svoju ženu, pa skočio u bunar. Komšija ga je spasao, a on užeo pušku i krenuo po selu da ubija kako je koga sreo. Tada je ministar Jočić naredio da se uhapsi. Mislio sam i tada, mislim i sada da je to bilo ispravno. Da se vidi šta je to lice pobudilo, a nije kriminalac. Ovi navedeni ljudi nisu kriminalci, da to urade. Na Cetinju je čovek za razliku od ovoga, u Velikoj Ivanči i u Jabukovcu sklonio prvo svoju porodicu u Herceg Novi, onda se spustio dole kod podstanara ubio dvoje dece i njihovu majku, a onda punio pušku i ubio ujaka, kuma, ukupno 10 ljudi - rekao je Popović.

