ISPLIVALI MRAČNI DETALJI! Evo šta se desilo 10 dana pre jezivog ubistva žene u Zemunu

Seljmet D. (33) iz Zemuna pred maloletnom decom usmrtio je suprugu Sebiharu (27), pozvao stanodavca i rekao mu da se žena onesvestila.

On je u nedelju uveče uhapšen zbog sumnje da je drvenom drvenom palicom nasmrt pretukao suprugu, kojoj je prethodno stavio povez preko očiju i usta!

Komšije bračnog para kažu da je porodica bila pomalo čudna, ali fino vaspitana.

- Bili su povučeni, ali smo mislili da je to zato što su se skoro doselili ovde, pa im je bilo potrebno vreme da se uklope. Doselili su se iz Bujanovca i živeli su u veoma teškim materijalnim uslovima, praktično ispod kartona, ali su ovde imali koliko-toliko bolje uslove nego u Bujanovcu - pričaju komšije:

- Svuda su išli zajedno, a žena je bila cela umotana, nosila je feredžu. Nikada je nismo videli bez nje ili samu bez muža. Ni decu nisu puštali da se druže s našom. S druge strane, muža smo češće viđali. On je delovao kao vedar čovek, često bi zastao da popriča s komšijama i nikad ne bismo pomislili da je spreman nekoga da ubije. Čuli smo da ju je ubio nekakvim drvetom. Glavu joj je smrskao i celu je vezao. Krvi u kući je bilo na sve strane. Mi ništa nismo čuli, probudila nas je policija, ali sada čujemo da su ženi bila zapušena usta, pa verovatno zato nismo čuli njene jauke.

Ispod naočara krila modrice!

Komšije kažu i da je osumnjičeni radio na građevini, ali da je često ostajao bez posla.

- Vredan je i radio je u nekoliko firmi, ali sve je to kratko trajalo, s obzirom na to da je odlazio u toku radnog vremena kući kako bi proverio šta mu žena radi i da li razgovora s nekim muškarcem. Bio je bolesno ljubomoran i to je razlog zašto je stalno dobijao otkaz - kažu komšije i dodaju da su ubijenu ženu viđali sa modricama ispod oka.

Kažu i da nije imao stalan posao, da bi radio po 10-20 dana, a onda dao otkaz i ponovo ostajao u kući.

- Radila je u fabrici satova svega 15 dana jer ju je on od ljubomore naterao da da otkaz. Viđali smo je s naočarima za sunce jer je ispod imala plave modrice - svedoče komšije.

Pojedine komšije juče su bile šokirane ubistvom i bilo im je teško da poveruju da je to istina.

- Mislimo da je ona umrla, a da joj je muž stavio te poveze, jer je takav običaj kod muslimanskih vernika. Kada žena umre, onda joj se stavi povez preko očiju i usta. Iskreno, nema šanse da je muž ubio ženu, jer su oni zaista fini ljudi i nikad nije bilo problema s njima - u neverici su pričale pojedine komšije.