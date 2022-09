ILIJA SE NIJE POJAVIO U SUDU, ALI JE DAO 2 ČUDNE IZJAVE! Evo gde se nalazi osumnjičeni za ubistvo majke, oca i dede

Završeno je pripremno ročište u Višem sudu u Čačku povodom optužnice protiv Ilije Glišovića koji se tereti da je počinio teško krivično delo trostruko ubistvo. Optuženi se nije pojavio na pripremnom ročištu, iako je to bilo planirano.

"Nije dovežen iz Specijalne zatvorske bolnice, on po zakonu ne mora biti prisutan na pripremnom ročištu, ali je njegov dolazak neophodna na prvom pretresu koji je zakazan za 06. oktobar", izjavio je za RINU Radisav Vesović, Glišovićev branilac po službenoj dužnosti.

On je istakao da su na pripremnom ročištu određeni svi dokazi koji su predloženi od strane tužioca i branioca, a koji će biti izneti na prvom pretresu.

"Iliju sa posetio nekoliko puta u Specijalnoj zatvorskoj bolnici. On je u stanju stalnog tretmana u toj ustanovi. Do sada je u tužilaštvu dao dve izjave povodom slučaja za koji se tereti a koje su bile u potpunoj suprotnosti, konfuzne. Odrađena su veštačenja, pre svega njegove uračunljivosti, zatim DNK analize, analize tragova i biološka veštačenja. Na pretresu će sve to biti pregledani", dodao je Vesović.

Ilija Glišović se tereti da je u aprilu ove godine izvršio trostruko ubistvo i usmrtio majku, oca i dedu u čačanksom naselju Kulinovci.