POTRESNA ISPOVEST OCA DEVOJKE POVREĐENE U UDESU: Pijan mi unakazio ćerku, a sada se slobodno šeta i IZBEGAVA SUĐENJA!

Moja ćerka Dijana (27) bila je u vezi sa A. M. (32), koji je u martu pijan izazvao udes u kom je ona ostala invalid. Posle nesreće je hteo da svali krivicu za sudar na moju ćerku, a sad još i izbegava suđenja, priča Zoran Aleksić iz Pančeva.

- Ćerka mi se zaljubila u nasilnika koji ju je napravio invalidom. Mortus pijan je izazvao udes posle kog je pet meseci bila u komi, izgubila pamćenje, završila u invalidskim kolicima, a on je lagao policiju da je za udes kriva ona - priča Zoran Aleksić iz Pančeva otac Dijane Aleksić (27) koja je 16. marta ove godine jedva ostala živa nakon teške saobraćajne nesreće koju je sa 3,24 promila u krvi izazvao njen tadašnji momak A.M. (32).

Utučeni otac kaže da je Dijana u martu 2020. godine stupila u vezu sa A.M.

- Zaljubila se, a ni sanjala nije da će je taj čovek uništiti. A.M. je prvi ozbiljan problem napravio sredinom novembra iste godine u jednom ugostiteljskom objektu na Zlatiboru. Tada se pijan nabacivao konobarici, a kada ga je ona odbila, napao ju je i izvređao najgorim psovkama. Uplašena devojka ga je prijavila policiji - kaže Zoran i dodaje da je A.M. nekoliko dana kasnije presreo istu devojku u prodavnici i nastavio sa pretnjama.

- Doslovce joj je rekao: "Pi.ko, ti si me prijavila policiji. Ubiću te, silovaću te. Upamtićeš ti ko sam ja kada te budem je.ao posle. Je.aću ti mater". Prestravljena devojka ponovo je pretnje prijavila policiji, a kada su policajci došli A.M. je napao i njih. "Evo ih zaštitnici. Plaćenici državni. Je.em li vam majku u pi.ku. Je.em li vam predsednika koji vas plaća da hapsite samo određene ljude (?!?). Onda je junački pobegao - kaže naš sagovornik.

Nasilnik je tačno godinu dana nakon incidenta pred Osnovnim sudom u Užicu osuđen da plati 100.000 dinara u humanitarne svrhe i to u roku od sedam meseci.

- Zamislite vi taj apsurd od presude. Dijana nije imala pojma da se to dogodilo jer je manipulator sve to sakrio od nje - priča naš sagovornik.

Kaže kako su njih dvoje nastavili vezu i živeli zajedno u njenom stanu u Pančevu.

- Dijanina majka i ja smo razvedeni i nisam imao toliko uticaja na nju, ali sam bio protiv te veze. Nagovarali smo je da raskine, ali se ona mnogo zaljubila i nije razmišljala trezveno. Kupovala mu je telefone, davala novac, jednom rečju ga izdržavala. I pored svega toga on ju je u avgustu 2021. napao. Pretio joj je i psovao. Odmah smo ga prijavili policiji i određena mu je zaštitna mera zabrane prilaska. Dijana mu je sve oprostila - naglašava Zoran.

Početkom 2022. godine, priča naš sagovornik, A.M. je ponovo napao njegovu ćerku i to nožem.

- Kukavica koja ceo život napada samo žene. Nasrnuo je na nju nožem u stanu, a Dijana je u čarapama pobegla kod drugarice koja živi preko puta. I to mu je prećutala jer ga je volela. Nikom nije rekla i tu je napravila grešku - tvrdi on.

Ubrzo nakon toga, 13. marta A.M. je u kafiću u Glogonju napao konobaricu.

- Pijan je napao devojku samo zato što nakon radnog vremena nije htela da ga usluži. Gađao ju je čašom, vukao, udarao. Imam snimke na kojima se sve vidi. Vlasnika lokala je takođe vređao. I taj slučaj je sakrio od Dijane - priča Zoran Aleksić.

Prema njegovim rečima osumnjičeni A.M. je samo tri dana nakon toga 16. marta mortus pijan skrivio udes u kom je Dijana zadobila povrede opasne po život.

- Te večeri A.M. je sa svojim društvom bančio u jednoj kafani u Pančevu. Dijana je za to saznala i došla je tamo kako bi njega i drugare vratila kući jer su bili pijani, a i A.M. je oduzeta dozvola zbog ranijih prekršaja. Njen momak je to odbio i pijan seo za volan "Dačije" - prepričava utučeni otac.

Ubrzo nakon toga A.M. je izgubio kontrolu nad vozilom i direktno se sudario sa drugim automobilom.

- Udarac je bio tačno u vrata kod kojih je sedela Dijana. A.M. je sa trojicom drugara ispao iz vozila, dok je moja Dijana, sva izlomljena, ostala u kolima. Te noći su je lekari od Pančeva do VMA reanimirali četiri puta. Utvrđeno je da je A.M. upravljao sa 3,24 promila alkohola u krvi - kaže on.

Hteo da optuži Dijanu da je vozila Odmah nakon saobraćajne nesreće koju je prema Zoranovim rečima skrivio A.M., on je policajcima koji su došli na uviđaj rekao da je vozila njegova devojka. - Policajcima nije bilo jasno ko je vozio jer su svi oni ispali iz auta, sem moje Dijane. Jedan od policajaca pitao je A.M. ko je vozio, a on je rekao kako je ona bila za volanom. Besni policajac ga je tada pitao da li ga je sramota da laže jer je devojka ostala teško povređena na zadnjem sedištu. Na kraju su skidani otisci sa volana kola i na osnovu toga je utvrđeno da je A.M. vozio - kaže Zoran Aleksić.

Teško povređena Dijana Aleksić, kako kaže njen otac, pet meseci bila je u komi.

- Desna noga joj je bila smrskana, pluća nagnječena, glava izlomljena... Nakon nesreće ona je izgubila pamćenje i ne seća se ničega godinama unazad. Ponaša se na nivou deteta od pet godina. Trenutno je u banji u Slankamenu na lečenju. Do sada smo na lečenje dali više od 10.000 evra, a bivša supruga je dala otkaz i non - stop je uz nju - kaže otac i dodaje da se A.M. ni njegova porodica nikada nisu javili da pitaju za zdravlje njegove ćerke.

- On je nekoliko dana nakon udesa igrao fudbal. Živi život punim plućima, a moja Dijana u invalidskim kolicima. Ni on ni njegova porodica nisu našli za shodno da pozovu, izvine se i pitaju kako mi je dete - priča Dijanin otac.

Naglašava da bezobrazluk A.M. ide do te mere da ne dolazi na suđenja u vezi udesa.

- Optužen je za krivično delo izazivanje saobraćajne nesreće sa teškim telesnim povredama. Nakon poslednjeg suđenja raspisana je potraga za njim - ističe on.

