'NEŠTO SE OPASNO LOŠE MOTALO U TOJ NJEGOVOJ GLAVI' Goranov prijatelj iz detinjstva: Bio je čudan, ali ne dovoljno da bi UBIO NEKOGA

Goran Đ. (38), čovek koji je presudio sebi posle ubistva dve sestre Jelisavete (76) i Gordane Đ. (78) na Bežanijskoj kosi, bio je oženjen i imao je dve ćerkice. Njegovi prijatelji iz detinjstva kažu da su bili ubeđeni da je bio srećan i da su šokirani zbog svega.

- Prvo su mi javili da se ubio, a malo posle toga sam saznao i zbog čega. Ne mogu da verujem, družili smo se godinama, nikada ne bih pomislio da bi tako nešto moglo da mu padne na pamet - kaže Goranov prijatelj.

Kako je ispričao za medije, društvo dugo nije videlo Gorana, od kad se odselio, ali su se čuli.

- U poslednje vreme je i bio malo čudan, ali ne dovoljno da bismo pomislili da je nekoga ubio ili bi to učinio sebi. Nešto se opasno loše motalo to toj njegovoj glavi. Imao dve predivne ćerkice, uopšte mi nije jasno šta je on to napravio sebi - kaže prijatelj.

Otac slomljen od bola

Goranov otac, Zoran Đ. u suzama i neverici oplakuje smrt sina.

- Ovo je velika tuga i bol, njemu je veoma težak period zbog svega što je saznao. On je čovek velikog kalibra, nikada nikome nije rekao da neće i ne može, svi smo se nadali da je to porodično - rekao je komšija i prijatelj koji je uz Goranovog oca.

- Ne može ni da govori, mnogo mu je teško - dodao je.

Poznanici, ipak, kažu da se Goran čudno ponašao u poslednje vreme i da je delovao agresivno.

- Nisam ga video oko dva meseca, ali sve mu je smetalo, to sam primetio jer ranije nije bilo tako. Bio je uvek opušten. Ako je zbog novca ubio te dve žene, ni to mi nema smisla, porodica mu možda nije bogata, ali imao je od čega da prehrani tu decu - kaže Goranov poznanik i komšija.

Tuga u zgradi ubijenih sestara

Prema rečima Jelisavetinih i Gordaninih komšija sudbina se stara je bila tužna, a smrt još tužnija.

- Imale su samo jedna drugu. Nikoga tu više nije bilo, zato nema ko umrlicu da napravi, da ih sahrani, da nasledi to sve zbog čega su ubijene. Eto, ona je mislila da je imala onda i tog čoveka, ali se završilo tragično - ispučale su komšije za medije.

Kako su sam ranije govorili, Jelisaveta je bila depresivna ali se u poslednje vreme promenila.

- Jelisavetu smo poznavali duže, to je njen stan. Ona je uvek bila doterana, našminkana i nosila je perike. Nisu se ni sa kim preterano družile, ali svima su se ljubazno javljale i kulturno porazgovarale- kažu komšije.

Komšije sa Bežanijske kose rekle su ranije da je na Božić kod sestara u posetu došao muškarac smeđe kose star oko 30 godina, a kažu da je čovek kog su videli gotovo sigurno Goran Đ.!

Podsetimo, Jelisaveta je navodno počela da se viđa sa 40 godina mlađim Goranom koji je radio u Domu za stare u kojem je njen muž boravio i preminuo. To ih je zbližilo, a on je tako i znao da njih dve imaju pare.