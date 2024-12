Sofija poslala šok poruku iz Elite: Od majke hitno traži da se čuje sa Atmirom Albom, najavila skandal! (VIDEO)

Tek sad je zanima da li je bio oženjen dok je bio sa njom!

Sofija Janićijević obratila se mami i tražila joj da sazna da li je Atmir Alba bio oženjen dok je bio sa njom.

- Zamolila bih da se moja mama čuje sa Atmirom, da snimi da li je oženjen ili nije. Mene to sad zanima, jer njega nikad nije pozvao neko. Ako je slučajno bio oženjen, a da me je lagao j*baću mu mater i spominjaću ga svaki dan. Ako su laži, onda ću da se potrudim da ga ne uzimam u usta. Ako je to istina ja ću da ga pominjem 24 sata ovde i neće moći da živi od mene. Medu ćemo da pozdravljamo 24 sata ako je bio oženjen - govorila je Sofija.

Autor: A. Nikolić