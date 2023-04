'Ubio sam brata, ubio sam brata': Određen pritvor Nišliji zbog ubistva

Komšije i poznanici ne mogu da veruju da se dogodilo bratoubistvo.

Više javno tužilaštvo u Nišu je pokrenulo istragu protiv okrivljenog V.V. (47) iz Niša, zbog sumnje da je u petak, 7. aprila godine u Nišu, u Kunovičkoj ulici, izvršio krivično delo teško ubistvo.

- Okrivljeni je saslušan u tužilaštvu gde je izneo svoju odbranu povodom navedenog događaja. Po predlogu tužilaštva, Viši sud u Nišu je okrivljenom odredio pritvor do 30 dana radi sprečavanja uticaja na svedoke i činjenice da je za navedeno krivično delo propisana kazna zatvora preko 10 godina, a njegovo izvršenje je uznemirilo javnost - saopštilo je Više javno tužilaštvo.

Prema nezvaničnim informacijama, V.V. je ubio svog rođenog brata B.V. udarcem sekirom u glavu.

Njihove komšije kažu da je se iz kuće najpre čula svađa i galama, a onda je za trenutak sve utihunula, da bi vrlo brzo čuli kako V.V. viče u dvorištu: "Ubio sam brata, ubio sam brata".

Prema rečima komšija braća su živela sama i oduvek je bilo razmirica među njima, ali je i pored toga stariji brat pre dva meseca garantovao za mlađeg brata i na njegovo insistiranje otpušten je iz Specijalne bolnice za psihijatrijske bolesti u Gornjoj Toponici.

Naš sagovornik, školski drug starijeg brata, kaže da je dobro poznavao obojicu i da u prvi mah nije mogao da poveruje da je V.V. počinio ubistvo.

- Mlađi i stariji brat su bili sušte suprotnosti po karakteru. Mlađi je bio miran, tih i povučen, a stariji je bio agresivan, pravi „kabadahija“. Još od osnovne škole je voleo da bude glavni u društvu, uvek je prvi započinjao svađu, umeo je da bude nasilan, a u srednoj školi je počeo da koristi narkotike. Čitava porodica je zbog njega trpela. Pre par godina B.V. se zamerio nekim ljudima, verovatno zbog neplaćenih dugova za drogu, ali su ih ti ljudi pomešali pa su presreli V.V. na ulici i izboli ga nožem - rekao je Nišlija koji je želeo da ostane anoniman.

Prema negovim rečima, verovatno zbog takvih odnosa u porodici V.V. se sve više povlačio u sebe u na kraju završio u psihijatrijskoj bolnici.

- Ne verujem da je planirao da ubije brata, verovatno mu je pukao film. Vrlo moguće da je bio i pod dejstvom alkohola i jakih lekova za smirenje. Čuo sam da je od pre nekog vremena dosta pio, a da to nije smeo da radi zbog tih lekova. Tragedija je to što se dogodilo. Zatvorila im se kuća. Dobro da su im roditelji ranije umrli, ne znam kako bi ovo preživeli. Oni su bili ljudi "na mestu", otac je radio u "Elektrodistribuciji" i imao solidnu platu - rekao je naš sagovornik.

Komšinica Vacića Marina Stojadinović kazala je da joj se V.B. žalio da njegov mlađi brat pije alkohol i jake lekove, a to ne bi smeo da radi.

- On ga je izvukao iz Toponice, na svoj zahtev, da mu bude bolje. Davala sam im hranu pošto su im umrli i majka i otac, bilo mi ih je žao. Oni nisu nikad dirali nas, mada je stariji brat ranije koristio drogu. Mlađi brat bio je psihički labilan. Dolazio je na kapiju i tražio novac da bi kupio alkohol. Rekla sam mu da hoću da mu dam hranu, hleb, a novac za alkohol nikada. On je u dragstoru pio, zaduživao se, ali nisam očekivala da će to tako da se dogodi - izjavila je Stojadinović.

Pre nepunih godinu dana Niš je potreslo takođe bratoubistvo koje se dogodilo u naselju Donji Komren. Milan Grujić (45) je uhapšen i sudi mu se za ubistvo rođenog brata Saše Grujića (52) u noći između 5. i 6. maja.

