'IZVINI, BRATE, ŠTO TI SE OBRAĆAM OVAKO' - Preslušane poruke koje je Andrić slao Belivuku: To su bile neke INSINUACIJE

U Specijalnom sudu u Beogradu danas se nastavilo suđenje Veljku Belivuku, Marku Miljkoviću i ostalim optuženima za sedam ubistava, silovanje, otmice, trgovinu drogom i oružjem, izvođenjem pisanih dokaza. Optuženi koji borave u pritvoru Centralnog zatvora uz zvuke sirena i pratnju Žandarmerije prebačeni su u zgradu u Ustaničkoj ulici u kojoj im se sudi.

18.00 Suđenje je završeno za danas, biće nastavljeno sutra.

17.28 - "Razdelićemo na dvadesetice, na pedesetice"

Odmah posle pauze za reč se javio tužilac Saša Ivanić i osvrnuo se na odluku veća da ne koristi deo razgovora Marka Andrića.

- Mi smo vam dostavili odluku koja se odnosi na naredbe za tajni nadzor i snimanje komunikacija i tajno praćenje i snimanje. Napomenuo bih da naredbom sudije za prethodni postupak Višeg suda u Nišu, doneto za komunikacije telefonom kao i putem internet. Taj materijal je nastao tajnim nadzorom, bez obzira gde se taj neko nalazi i nema veze da li je u stanu ili na otvorenom prostoru, zbog čega tužilaštvo smatra da može da se koristi kao dokaz. Zamolio bih da preisipitate odluku, ili da nam dostavite pisani opravak da bi se žalili. Ovo nisu razgovori u stanu već tajni nadzor posebnim softverskim paketom putem telefona - rekao je tužilac Ivanić. Tužilac je naveo i da razgovori vođeni u stanu, nisu iz Andrićevog stana, već iznajmljenog i da se u njima govori "razdelićemo na dvadesetice, na pedesetice", znači da su se bavili kriminalom, odnosno trgovinom droge u stanu.

Advokat Mirjana Vasiljević, koja brani Andrića potom se javila za reč i rekla da navodi tužioca ne stoje.

- U naredbi izričito stoji "osim u stanu". Razgovori nisu isključivo vođeni telefonom, aparat koristi i njegova tada nevenčana supruga, a softver koji je instaliran snima i komunikaciju osoba koji se ne vodi između dva telefonska aparata, to je jedan telefon koji ima mikrofon i sluša. To je stan koji jeste bio iznajmljen, ali je on tamo živeo, jeo, kupao se i spavao - navela je advokatica. Za reč se javio i optuženi Andrić.

- Ovde se ne radi da sam imao telefonsku komunikaciju sa nekim, nego sam prisluškivan. Smatram da je besmisleno da slušamo razgovore mene i moje tadašnje verenice u stanu koji se vodio na nju. Slušan je telefon dok mi je bio u džepu, imam čak i snimak sa arhitektom - rekao je optuženi. Andrić je dodao da je kršenje Ustava njegovo snimanje u stanu i zapretio da će se za svoja prava boriti pred sudom u Strazburu.

16.28 - Izvedeni izveštaji o tajnom video nadzoru

U sudnici su potom izvedeni izveštaji o tajnom video nadzoru, praćenju i snimanju Georgieva ali i njegove supruge Slađane Sekulić.

Sud je odredio pauzu u trajanju od pola sata.

16.15 - Sledeći dokaz

Kao sledeći dokaz izvedeni su snimci i rezultati mera praćenja i snimanja optuženih Vlade Georgieva i njegove supruge, jedine žene optužene u klanu, Slađane Sekulić. U dokumentima koja su nosila oznaku "Strogo poverljivo" navode se datumi, mesto i vreme sastanaka njih sa različitim osobama, uključujući i optuženog Veljka Belivuka i njegovu suprugu Bojanu Belivuk. U sudnici je prikazana i fotografija Georgieva, njegove supruge, kao i Beliuvka i njegove žene iz restorana "Kod Pauna" od 4. decembra 2020., na kojoj se vidi kako sede zajedno za stolom.

U izveštajima koji su prikazani pominje se i reper Stefan Đurić Rasta, koji je komunicirao sa Georgievim koji mu je bio menadžer.

Potom su prikazane fotografije iz kuće u Tršiću, takozvane "Deda Mrazove kućice", na kojima su ispred Belivuk i Georgiev. Prema navodima optužnice, to je bila jedna od "štek kuća" koju su koristili pripadnici klana a koju je bračni par iz Loznice kupio za Belivuka.

Prema nezvaničnim informacijama, koje proizilaze iz dokumentacije, Beliuvk i njegova supruga su opremali tu kuću, obilazili je a navodno su i praznike pred hapšenje proveli u njoj.

- Sledeća fotografija od 22. decembra 2020. na njoj su Georgiev, Slađana Sekulić, Bojana Belivuk - rekla je sudija.

Za reč se javio advokat Dejan Lazarević, i izrazio sumnju da su na fotografiji uopšte pomenute osobe.

15.47 - Snimak razgovora o novcu s nepoznatim muškarcem

Kako se navodi u dokumentu, 24. novembra 2020. navijači iz Niša su krenuli u Beograd da odaju počast preminulom patrijarhu Irineju. Optuženi Marko Andrić iz Niša, kako se navodi, Dušanu Mančiću šalje glasovnu poruku:

Andrić: Stižem u Beograd i videću se sa Dedom.

Potom mu Mančić u 15.06. šalje poruku:

Mančić: Što mu ne pustiš glasovnu?

Andrić: Jurim da stignem u Beograd, hvala ti veliko. Sutra će da bude novaca, kada se vidimo, sutra ću da mu ostavim novac. Izvini brate i veliko ti hvala.

U nastavku je snimljen razgovor sa nepoznatim muškarcem u kom razgovaraju o novcu.

Andrić: Nemoj me brate, prošli put mi rekao, stvano nije fer.

NN: nema ljubavi bez gneva

Andrić: odložio mi je opet za ujutru, razumeš? Sad između mene i tebe, da li on nešto petlja, nije do mene kunem ti se brate, ja sam pravio sa njim spisak.

NN: Što je najgore, i ja sam, iznervirao me, ne sme na tebe, zato se bacio na mene.

Advokat Marka Andrića se potom javila za reč i navela da niko ne može da tvrdi da je to glas njenog klijenta.

- Potpuno je proizvoljno i to gde su krenuli, ne proizilazi ništa od toga iz transkripata - rekla je advokat Mirjana Vasiljević, koja brani Andrića.

Preslušana poruka sa Belivukom

Potom je preslušana glasovna poruka, koju je kako tvrdi tužilaštvo 25. novembra 2000. iz automobila u kom je bio sa Dušanom Mančićem, Marko Andrić poslao Veljku Belivuku:

Mančić: Obrisao si poruku

Andrić: Zaključao mi se telefon, i obrisao.

A onda šalje glasovnu poruku:

Andrić: Izvini brate, dođe mi krivo i emotivno, emotivno mi teško. Izvini što te opterećujem brate u ovom trenutku, biću kratak, previše sam mu dozvolio. Sve pare su stajale kod njega, spisak kod njega, sve. Ja sam platio 4000 evra, dao sam 200 evra Struji, da li je problem brate da pokušam do petka da skupim 3000 evra, u petak da podignem novu turu, ako ne skupim 3000 jel nije problem, brate da skupim 2000 evra i da sa 2000 podignem novu turu i onda ostaje dug 2200 evra. Molim te brate, izvini što ti se obraćam ovako, ali što sam u ovoj situaciji bog mi je svedog da nije moja greška.

Sudija je potom pozvala Andrića da izađe za govornicu, a prethodno je saopštila da neće kao dokaz biti korišćeni razgovori snimljeni u stanu u kom je pred hapšenje živeo sa verenicom.

Sudija: Da li su ovo vaši razgovori?

Andrić: Ja bih se složio sa advokatom, to su bile neke insinuacije, ja nisam mogao da prepoznam koji je moj glas koji nije, ne znam.

15.35 - Odbačen predlog za izuzeće sudije

Sudsko veće vratilo se u sudnicu i sudija je saopštila da se odbacuje predlog za izuzeće sudije Vinke Berahe Nikićević.

- Sud smatra da je taj predlog usmeren na odugovalčenje postupka i da neslaganje sa odlukom koju je donelo veće nije razlog za zahtev za izuzeće - saopštila je sudija i dodala da se nastavlja sa uvidom u dokaze.

Prvi dokaz koji će biti izveden je razgovor od 24. novembra 2020. između Marka Andrića i dva muškarca.

15.12 - Lazarević: Podnosim zahtev za izueće

Posle izlaganja Belivuka i Miljkovića za sudskom govornicom, za reč se javio i njihov branilac advokat Dejan Lazarević:

- Ne znam da li će se neko uvrediti ili ne, ali je po zakonu, vi ste radili na strani tužilaštva u prethodnom ciklusu suđenje a ne želite da proverite. Podnosim zahtev za izueće, čovek je izašao, obratio mi se rečima "šta je šta hoćeš, ja sam šef forenzike". To je trajalo, taj uviđaj, dugo a ta rasprava je trajala minimum pet minuta. Ako zatražite taj snimak videćete da li je Dejan Lazarević lažov ili Dejan Lazarević govori istinu - rekao je Lazarević, tražeći izuzeće sudije.

- Vi ne vodite objektivno postupak, stavili ste se na stranu tužilaštva ja neću da budem nemi posmatrač, a vidim da neće ni optuženi. Ovo je zamišljeno kao arena u kojoj imamo ista prava. Zbog toga što izražavam sumnu u Vašu objektivnost tražim izuzeće Vas kao predsednika veća - obratio se Lazarević sudiji Vinki Beraha Nikićević, koja je odlučila da napravi pauzu od 10 minuta kako bi se odlučilo o tom zahtevu.

15.08 - Miljković: Da se pozovu sva lica vezano za Ritopek

Za reč se sledeći javio i optuženi Marko Miljković:

"Ističemo predlog da se pozovu sva lica vezano za Ritopek, nađeno je 14 DNK nepoznatih osoba, da vidimo da li su to živi ili mrtvi ljudi, ili su kontaminirani dokazi. Moramo takođe da pozovemo i sve policajce sa tih uviđaja, na jednoj ima trave, na drugoj je iskopana. Stavite se na naše mesto, imamo uviđaj, posle pet dana novi uviđaj, prikupljanje dokaza, zbog toga moramo da ispitamo sve policajce i forenzičare, da vidimo ko im je dao naredbu, Ustav je tu striktan. Mene zanima jedna istina, ko je sve to tamo doneo, dolazili su i kamioni, gde je završila zemlja, gde pločice".

14.58 - Belivuk: Ako je u sudnici neka se javi da mu se izvinem, koji idiot...

Za reč se potom javio optuženi Veljko Belivuk.

Belivuk: Budimir je bio precizan i opširan, ali ja hoću da dodam. Vi nas na ročištu u decembru obaveštavate da će biti saslušan svedok Petar Ilinković i da vam je advokat Jelena Stojić dostavila izjavu dostavljenu kod notara u kojoj Ilinković izjavljuje da je on vozio automobil Zdravka Radojevića. U principu, advokat Nikola Jerković se protivio, ali mi ne znamo po čijem je nalogu on saslušan, nemamo predlog, samo vašu odluku da ga saslušate, što je nama drago jer je to bio još jedan fijasko. Advokat Jelena Stojić je ovde rekla u sudnici da ste joj vi naložili da pribavi dokaze. Nama je drago što je sudija tako nepristrasna da savetuje advokate oštećenih kako da pribave dokaze. Mi smo čekali da vi po službenoj dužnosti dostavite nalog da nešto uradi. I pošto vidimo da nas ne volite i ne želite da nas savetuje kao njih kako da se branimo, ja zahtevam da tužiocu izdate nalog, pod jedan sve snimke audio i vizuelne, prilikom ulaska, polako ću govotiti jer tužioci vole da izvrću naše reči, sa akcentom na visokog čoveka koji je ušao a kog tužilac želi da sakrije. Kad nam sve dostave, da vidimo imena, prezimena i da ih saslušamo, da vidimo da li je istina šta govori advokat Dejan Lazarević, ili neistina šta govori tužilac. Drugo, da nam dostave sve izveštaje baznih stanica, pošto sam već rekao da vole da izvrću reči, nadam se da neće niko da se uvredi a ako je u sudnici neka se javi da mu se izvinem, koji idiot...

Sudija: Molim vas optuženi, ne možete nikome da se obraćate tako.

Belivuk: A što niste tako reagovali kada je mene u sudnici Srđan Lalić (svedok saradnik, prim. aut) tako nazvao. Dobro, neka nam dostave imena i prezimena, da ih saslušamo.

Sudija: Advokat, zastupnik, Jelena Stojić ima pravo da predlaže dokaze. To da li je bila kod mene, pa i vaši branioci su bili kod mene i to dobro znate, kad god sam imala vreme ja sam primala i nisam pravila razliku da li je advokat ili punomoćnik oštećenih, to nije sporno.

Belivuk: Jasno.

Sudija: Prema tome, ništa vam ročišta, i vaši i Miljkovićevi branioci su dolazili, sve sam primala.

Belivuk: Je l' mogu ja sada nešto?

Sudija: Ne, nećemo voditi polemiku. Sada vi izvrćete istinu.

Belivuk: Ja vas poštujem, ali je Marijana Krstović ovde rekla da nema saznaja gde su vozila, a onda se pojavio svedok, tako da moja teza stoji.

Sudija: Vaša teza nikako ne stoji.

14.50 - Budimir: Odbio sam u pritvoru da dam potpis

Sudija je najavila da se počinje sa izvođenjem dokaza, ali se pre toga za reč javio optuženi Miloš Budimir.

- Vi ste poslali veštaka grafologa u pritvor da od mene uzme potpis, ja sam to odmah da vam kažem odbio jer smatram da nezakonito vodite ovaj postupak. U naredbi ste naveli da treba da se utvrdi da li je na naredbama o oduzimanju predmeta moj potpis i naveli ste da se nesporno moj potpis nalazi na punomoćju. Nesporno je i da je moj potpis na stranama iskaza iz tužilaštva, pa se ja pitam šta vas sprečava da zakonito vodite ovaj postupak - rekao je za sudskom govornicom i zatražio da se veštače potpisi tužilaca.

- Na jednoj strani piše "ovde izmenite", pa tražim da se veštače potpisi tužilaštva. Zatim, na prošlom suđenju se pojavio fotošopirani listing telefona, a neko je pisao moje ime i prezime na nekim stranama, evo ja vas sada pitam da li ste dali nalog da se veštači ko je to napisao, kada ste već dali nalog da se veštači moj potpis. Predlažem da što hitnije odlučite o mom predlogu, kako bi ispitali te osobe, a predlažem i tu da grafolog veštači rukopise tužilaca Saše Ivanića i Zorana Babića - nastavio je optuženi.

On se potom osvrnuo na izveštaj MUP-a koji je već izveden kao dokaz.

- On je dostavljen kao dopuna krivične prijave i ne može da se koristi kao dokaz, ja tražim da se utvrdi zašto su napisali da sam ja koristio broj telefona koji je naveden, kada ga nikada nisam koristio. Tražim da saslušate ta dva inspektora, a posle toga ću sa zadovoljstvom da dam potpis grafologu. Meni niko nije oduzeo telefon, prilikom hapšenja na Rudniku ja sam bio u kolima sa Veljkom Belivukom. Mene su izvukli i stavili u maricu, ne znam gde su njega stavili, tražili su mi telefon, rekao sam da nemam ali je jedan policajac rekao "evo ga kod mene". Nije bio moj, ali nije bila situacija da se raspravljam. U SBPOK-u kasnije je bila drama kako nemam telefon, ali nisam imao. Nisu uspeli to da mi podmetnu - rekao je optuženi Miloš Budimir, ponavaljajući da od njega nije oduzet ni jedan mobilni telefon.

Optuženi pripadnik kriminalne grupe koji se tereti da je učestvovao u ubistvima, potom je za govornicom optužio policiju i tužilaštvo da mu "podvaljuju".

- Nisu uspeli da mi podvale telefon ali jesu karticu. Što se potom tiče uviđaja u Livadicama da je čovek koji se predstavio kao šef forenzike ulazio u tu prostoriju, a da su onda svi ušli po nalogu tužioca Saše Ivanića, što je rekao i advokat Dejan Lazarević, tražim da nam se dostavi snimak uviđaja da bi svima bilo jasno šta se dešavalo prilikom otvaranja vrata i da vidimo ko je lice koje je ulazilo pre svih u prostoriju. Mislim da sud mora da prihvati moje primedbe i predloge ako hoće da sudi po zakonu - nastavio je optuženi.

Sudija mu je odgovorila:

- Vaš potpis je tražen radi veštačenja radi naredbe o privremeno oduzetim predmetima.

14.35 - Prozivka optuženih

Sudsko veće je počelo sa prozivkom optuženih, njihovih branilaca i ostalih učesnika u postupku, a prvi su svoje prisustvo sa optuženičke klupe potvrdili Belivuk, Miljković, a potom i ostali optuženi.